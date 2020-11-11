يوفر نظام التشغيل (آيباد أوإس 14) iPadOS 14 الجديد من آبل الكثير من التحسينات والميزات الجديدة لمجموعة أجهزة آيباد، وسواء كنت تخطط لشراء جهاز iPad Air 2020 اللوحي الجديد، أو لديك جهاز آيباد يدعم العمل بنظام iPadOS 14 فهناك الكثير من الميزات التي يقدمها لك النظام وتساعدك على تحسين الإنتاجية.



إليك 4 ميزات في نظام iPadOS 14 تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من آيباد:

ملاحظة: تعمل معظم الميزات التي سنذكرها لك في هذا المقال مع جهاز iPad Air 2020 الجديد بالإضافة إلى الطرز الأحدث من جهاز iPad Pro وأي جهاز لوحي من آبل يعمل بإصدار نظام التشغيل iPadOS 14.

1- دعم قلم آبل الذكي من الجيل الثاني:

يدعم جهاز iPad Air 2020 قلم آبل الذكي من الجيل الثاني لأول مرة، حيث كان القلم متوافق فقط مع سلسلة أجهزة iPad Pro بينما أجهزة آيباد اللوحية الأخرى تدعم فقط الجيل الأول من القلم.

يأتي الجيل الثاني من قلم آبل الذكي بتصميم أكثر راحة، ويستخدم الشحن اللاسلكي عند توصيله بالجهاز بدلًا من موصل Lightning، بالإضافة إلى ذلك يدعم القلم الذكي إيماءات جديدة للقيام بأشياء مثل: التغيير السريع لأدوات الكتابة، مع توفيره تجربة محسّنة لكل شيء، مثل: التوضيح والأعمال الإبداعية وتدوين الملاحظات ومهام الإنتاجية المختلفة.

كما سيحصل مستخدمو أجهزة آبل اللوحية العاملة بإصدار نظام التشغيل iPadOS 14 على إمكانيات القلم الذكي الرائع، مثل: ميزة Scribble الجديدة، التي تتيح لك بالكتابة يدويًا في أي حقل نصي باستخدام القلم، وتحويله تلقائيًا إلى نص مكتوب، حيث تعتمد هذه الميزة في عملها على تقنيات التعلم الآلي؛ للتعرف على النصوص المكتوبة بخط اليد باستخدام قلم آبل الذكي، وتحويلها إلى نصوص مكتوبة من خلال لوحة مفاتيح الجهاز.

2- أدوات محسنة مع إصدار iPadOS 14:

في حين أنه من المثالي رؤية أدوات (widgets) آيباد تتطابق مع الوظائف الجديدة التي ظهرت لأول مرة في هواتف آيفون مع إصدار iOS 14، مثل: العمل في أي مكان في الشاشة الرئيسية أو أي صفحة تطبيق، إلا أنها لا تزال تستحق استكشافها.

حيث يمكنك الآن تفعيل ميزة (عرض اليوم) Today View في شاشة الجهاز اللوحي الرئيسية لعرض المعلومات الحالية من تطبيقاتك المفضلة في لمحة سريعة، إذ يمكنك الاطلاع على معلومات من تطبيقات، مثل: الطقس والتقويم وغيرها لهذا اليوم.

3- ميزات منفذ USB-C:

الميزات المستندة إلى منفذ USB-C ليست جديدة في نظام التشغيل iOS 14 ولكنها ستكون جديدة للعديد من المستخدمين الذين ينتقلون إلى استخدام iPad Air 2020 من جهاز آيباد قديم، حيث يمكنك الآن استخدام منفذ USB-C لتوصيل الجهاز بالعديد من الملحقات الأخرى التي تدعم المنفذ، مثل: الشاشات والكاميرات ومحركات أقراص التخزين الخارجية بسهولة.

4- ميزات أخرى لتسهيل التنقل بين التطبيقات:

تأتي الأجهزة اللوحية التي تعمل بإصدار نظام التشغيل iPadOS 14 بالعديد من الميزات المفيدة الأخرى، مثل: التنسيقات الجديدة للتطبيقات التي تتميز بشريط جانبي لتصفحها واستخدامها بسهولة أكبر، بالإضافة إلى دعم البث بدقة 4K لمقاطع فيديو يوتيوب لأول مرة، ودعم واجهة المكالمات المدمجة الموجودة في هاتف آيفون.

الجدير بالذكر أن جهاز iPad Air 2020 اللوحي متوفر الآن للطلب سابقًا في أمازون السعودية بسعر 3,199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك طلبه سابقًا مع خصم 6% أي بسعر 2,999 ريالًا سعوديًا فقط.





