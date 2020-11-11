ميدياتيك تجلب 5G للهواتف الذكية المنخفضة التكلفة

أصدرت شركة ميدياتيك معالجًا جديدًا يهدف إلى توفير اتصال الجيل الخامس 5G لأجهزة الهواتف الذكية المنخفضة السعر، إلى جانب معالج جديد لأجهزة حواسيب كروم بوك في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على أجهزة الحاسب المحمولة المنخفضة التكلفة في سوق التعليم.

وقالت شركة تصميم الرقاقات الواقع مقرها في تايوان: إن معالجها الجديد Dimensity 700 للهاتف الذكي يوفر اتصال الجيل الخامس، ويحسن عمر البطارية، ويوفر إمكانات معالجة موجودة الآن في الأجهزة المتطورة.

وتستهدف الشريحة الهواتف الذكية المنخفضة التكلفة، خاصة في الصين، حيث انجذب المشترون نحو نماذج 5G.

ويستطيع المعالج تشغيل شاشات بدقة +FullHD بمعدل تحديث 90 هرتز، ويدعم الكاميرات حتى 64 ميجابكسل، مع تقليل الضوضاء المتعددة الإطارات للحصول على لقطات أفضل في الإضاءة المنخفضة.

وقال (ديفيد كو) David Ku، المدير المالي لشركة ميدياتيك: هناك هواتف 5G في السوق الصينية مقابل 2500 يوان، أو 375 دولار، لكن الشريحة الجديدة تهدف إلى مساعدة شركات صناعة الهواتف في خفض الأسعار إلى نطاق 2000 يوان، أو 300 دولار.

ووصف كو نقطة السعر هذه بالرقم السحري لأن الهواتف ذات الشريحة الجديدة تحصل على ترقيات أخرى تتجاوز 5G، مثل القدرة على العمل بشكل أفضل مع المساعدين الصوتيين من جوجل وبايدو وعلي بابا.

وقالت شركة كوالكوم، المنافس الأكبر لشركة ميدياتيك في سوق معالجات الهواتف الذكية، في شهر يوليو: إنها تخطط لجلب اتصال 5G إلى شرائحها الأرخص أيضًا، مستهدفة الهواتف التي يمكن أن تباع بسعر يتراوح بين 300 دولار و 500 دولار.

وكما هو الحال مع جميع شرائح ميدياتيك الحالية، فإن معالج Dimensity 700 الجديد يستخدم معيار Sub-6 GHz من 5G فقط.

وقال كو: إن تطوير ميدياتيك لمعالج يدعم معيار mmWave من 5G لا يزال على المسار الصحيح ويمكن أن يُطرح في السوق العام المقبل.

ويعمل معالجا MT8192 و MT8195 الجديدان، المصممان لأجهزة حواسيب كروم بوك، وهي أجهزة الحاسب المحمولة المنخفضة التكلفة التي تستخدم نظام التشغيل من جوجل، على زيادة الطلب أيضًا، حيث إن اتجاه العمل في المنزل يزداد في ظل الجائحة.

وتقول الشركة: إن كلا المعالجين يدعمان دقة 4K HDR و PCI-Express Gen 3 و USB 3.2 Gen 1، ويحتوي كل منهما على وحدة معالجة الذكاء الاصطناعي الداعمة لمجموعة كبيرة من التطبيقات القائمة على الصوت والرؤية.

وصممت وحدة معالجة الذكاء الاصطناعي لمعالجة وظائف، مثل: التعرف على الكلام والترجمة المباشرة والتحكم في الإيماءات.





