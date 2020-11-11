عروض 11.11.. إليك أفضل التخفيضات في موقع أمازون السعودية 

يواصل موقع أمازون السعودية تقديم عروض 11.11 أو ما يعرف باسم (يوم العزاب) – وهو واحد من أبرز أحداث التسوق العالمية – التي ستستمر للغد، وتشمل العروض الكثير من الأقسام، منها: الهواتف الذكية، والإلكترونيات، والسماعات، والكاميرات، وأدوات المطبخ، وغير ذلك الكثير.

فيما يلي سنستعرض أفضل عروض 11.11 في موقع أمازون السعودية:

1- هاتف iPhone 11 Pro:

المعالج: A13 Bionic من آبل.

الشاشة: من نوع (OLED Super Retina XDR)، مقاسها 5.8 بوصات، بدقة 2436 × 1125بكسلًا، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، ونطاق عريض للرؤية بزاوية 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: سعتها 3190 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، ويدعم الهاتف ميزة الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.

الألوان: الذهبي.

الخصم: 24%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 5499 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 24% أي بسعر 4199 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف سامسونج Galaxy Note 10 Plus:

المعالج: (Exynos 9825) من سامسونج ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Dynamic AMOLED) بمقاس 6.8 بوصات، وبدقة 1440 × 3040 بكسلًا، وبكثافة 498 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة (TelePhoto) بدقة 12 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4300 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 45 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة قد تصل إلى 20 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

اللون: Aura White، و Aura Glow.

نسبة الخصم: 43%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 4379 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 43%، أي بسعر 2499 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف سامسونج Galaxy Note 10 Lite:

لمعالج: (Exynos 9810) من سامسونج ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة 393 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4500 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

الألوان المتاحة: الأسود.

نسبة الخصم: 34%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 2189 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 34%، أي بسعر 1449 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- هاتف سامسونج Galaxy M31s:

المعالج: (Exynos 9611) من سامسونج ثماني النوى.

الشاشة: من نوع نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.5 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة 400 بكسل في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 6 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 64 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 5 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 6000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (One UI 2.5).

ميزات الاتصال: شبكة الجيل الرابع (4G LTE)، وشريحتي (SIM)، ومنفذ USB-C للشحن، ومنفذ السماعات التقليدي 3.5 مم.

اللون: الأزرق.

نسبة الخصم: 23%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 1149 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 23%، أي بسعر 879 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- جهاز الألعاب Nintendo Switch Lite:

يأتي جهاز (Nintendo Switch Lite) بتصميم أنيق وخفيف مع عناصر تحكم متكاملة تمامًا، ولوحة تحكم (+Control Pad) مدمجة، كما أنه متوافق مع جميع ألعاب (Nintendo Switch) التي تدعم الوضع اليدوي.

الشاشة: تعمل باللمس بمقاس 5.5 بوصات، وبدقة 1280 × 720 بكسلًا.



سعة التخزين الداخلية: 32 جيجابايت يمكن زيادتها عبر بطاقات microSDHC، أو microSDXC حتى 2 تيرابايت.

موصل USB: من نوع USB-C (يستخدم للشحن فقط).

البطارية: تستمر حتى 7 ساعات بشحة واحدة، ويتوقف ذلك على استخدامك.

اللون: الأزرق.

نسبة الخصم: 24%.

السعر: يتوفر الجهاز بسعر 1269 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 24%، أي بسعر 959 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

6- هاتف Xiaomi Mi 9SE:

المعالج: معالج (snapdragon 712) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.97 بوصات، وبدقة 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة 432 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 6 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، والثالثة: عدسة (telephoto) بدقة 8 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 20 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 3070 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا.

اللون: الأسود والأزرق.

نسبة الخصم: 25%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 1199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 25%، أي بسعر 899 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

7- جهاز iPad Air 2020 10.9-inch:

المعالج: A14 Bionic من آبل.

الشاشة: من نوع (Liquid Retina IPS LCD)، مقاسها 10.9 بوصات، بدقة 2360 × 1640 بكسلًا، وبكثافة 264 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 7 ميجابكسل.

البطارية: تستمر في العمل حتى 10 ساعات بشحنة واحدة.

الألوان: الرمادي.

الخصم: 27%.

السعر: يتوفر الجهاز بسعر 5450 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 27% أي بسعر 3999 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





