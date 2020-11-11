مستخدمو ‏Xbox Live‏ يواجهون صعوبات تقنية يوم إطلاق ‏Xbox Series

يكافح مستخدمو منصة (إكس بوكس لايف) Xbox Live لتسجيل الدخول إلى الخدمة اليوم، وذلك وسط إطلاق كل من منصتي الألعاب الجديدتين: (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، و(إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S.

ونشر حساب الدعم الخاص بمنصة (إكس بوكس) Xbox Support في وقت متأخر من أمس الثلاثاء تغريدة قال فيها: “نحن على علم بأن المستخدمين غير قادرين حاليًا على تسجيل الدخول إلى (إكس بوكس) Xbox Live على منصات مختلفة”. وأضاف: “تبحث الفرق المناسبة في المشكلة وتعمل على إصلاحها. سنقدم تحديثات هنا على تويتر أو على صفحة الحالة الخاصة بنا”.

We believe that our teams are closing in on a fix for this issue. Feel free to continue trying for the time being, and we'll be sure to provide another update as soon as we can. https://t.co/WlkTW5UwVg — Xbox Support (@XboxSupport) November 10, 2020

ثم نشر الحساب بعد تلك التغريدة بساعة تغريدة ثانية قال فيها: “نعتقد أن فرقنا تقترب من حل هذه المشكلة. لا تتردد في مواصلة المحاولة في الوقت الحالي، وسنحرص على تقديم تحديث آخر في أقرب وقت ممكن”.

ثم نشر الحساب بعد التغريدة الثانية بثلاث ساعات تغريدة ثالثة يعلن فيها عن حل المشكلة، وقال: “يجب أن يتمكن المستخدمون مرة أخرى من تسجيل الدخول إلى (إكس بوكس لايف) Xbox Live! شكرًا لكم على التقارير وعلى صبركم. كما هو الحال دائمًا نحن حاضرون ونصغي إليكم”.

وبدأت مايكروسوفت أمس الثلاثاء بإطلاق منصتي (إكس بوكس سيرس إكس)، و(إكس بوكس سيرس إس). وبالإضافة إلى إطلاق ألعاب شهيرة، مثل: Assassin’s Creed Valhalla، تسمح المنصات الجديدة بالتوافق مع الإصدارات السابقة لألعاب (إكس بوكس)، و(إكس بوكس 360)، و(إكس بوكس ون) التي يمكن تشغيلها على أجهزة (إكس بوكس ون) الحالية.

وتعد خدمات، مثل: (إكس بوكس لايف) مهمة بالفعل للاعبين لتنزيل الألعاب، وتحديثات جديدة. وبالنسبة لمنصة (إكس بوكس سيرس إس)، فإنه من الواجب توفر اتصال بالإنترنت للوصول إلى الألعاب، خاصةً على النسخة الرقمية التي لا تستخدم أقراص الألعاب.





