مستخدمو ‏Xbox Live‏ يواجهون صعوبات تقنية يوم إطلاق ‏Xbox Series

يكافح مستخدمو منصة (إكس بوكس لايف) Xbox Live لتسجيل الدخول إلى الخدمة اليوم، وذلك وسط إطلاق كل من منصتي الألعاب الجديدتين: (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، و(إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S.

ونشر حساب الدعم الخاص بمنصة (إكس بوكس) Xbox Support في وقت متأخر من أمس الثلاثاء تغريدة قال فيها: “نحن على علم بأن المستخدمين غير قادرين حاليًا على تسجيل الدخول إلى (إكس بوكس) Xbox Live على منصات مختلفة”. وأضاف: “تبحث الفرق المناسبة في المشكلة وتعمل على إصلاحها. سنقدم تحديثات هنا على تويتر أو على صفحة الحالة الخاصة بنا”.

We believe that our teams are closing in on a fix for this issue. Feel free to continue trying for the time being, and we'll be sure to provide another update as soon as we can. https://t.co/WlkTW5UwVg

— Xbox Support (@XboxSupport) November 10, 2020