كيف يعد تحديث ساعة آبل الجديد تغييرًا كبيرًا للكثير من المستخدمين؟

قامت شركة آبل في الآونة الأخيرة بطرح تحديث مهم لمستخدمي طراز (ساعة آبل) Apple Watch الذي يدعم الاتصال الخلوي، حيث أصبح بإمكانهم الآن بث الموسيقى وحلقات البودكاست من تطبيق (سبوتيفاي) Spotify مباشرة عندما لا يتوفر اتصال واي فاي.

فيما يلي سنعرف لماذا يعد تحديث ساعة آبل الجديد تغييرا كبيرًا للكثير من المستخدمين؟

يعد التحديث الجديد تغييرًا كبيرًا للكثير من لمستخدمي ساعة آبل التي تدعم الاتصال الخلوي، حيث أصبحوا قادرون الآن على تشغيل الموسيقى من تطبيق سبوتيفاي في سماعات الرأس التي تدعم اتصال البلوتوث من ساعة آبل مباشرة دون الحاجة إلى حمل هاتف آيفون معهم.

ويعتبر هذا الأمر مرحبًا به بشدة، نظرًا إلى أن معظم مستخدمي ساعة آبل يعتمدون بصورة كبيرة على تطبيق سبوتيفاي لتشغيل الموسيقى التي يفضلونها، ولكن ذلك يتطلب وجود هاتف آيفون بالقرب منهم للعمل، بينما الآن بعد التحديث يمكنك الخروج لممارسة رياضة الجري دون الحاجة إلى حمل هاتف آيفون معك فقط كل ما تحتاجه هو سماعة رأس بلوتوث لبث الموسيقى من التطبيق.

الجدير بالذكر أن Spotify بدأت باختبار دعم البث في ساعة آبل قبل شهرين من الآن ولكن لم يُطرح على نطاق واسع حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك فإن التحديث الجديد سيتم من جانب (الخادم) Server، وهذا يعني أنك لست بحاجة إلى تحديث أي شيء، حيث سيتم التحديث بشكل تلقائي في التطبيق، ولكن الجانب السلبي هو أنه على الرغم من أن هذا الإطلاق من المحتمل أن يكون سريعًا، إلا أنه ربما لم يصل إلى الجميع حتى الآن.

ومع ذلك، ستعرف ذلك من خلال مطالبة جديدة ستظهر لك في تطبيق سبوتيفاي في الساعة، والسؤال: هل تريد البث من ساعة آبل الخاصة بك؟ وإذا لم يتوفر لك بعد فيجب عليك الانتظار، حيث ذكرت سبوتيفاي: “بعد فترة اختبار أولية، نحن الآن بصدد نشر إمكانات البث لتطبيق سبوتيفاي في ساعة آبل لجميع المستخدمين”.

ولتشغيل الموسيقى عبر ساعة آبل بدلاً من هاتف آيفون، كل ما تحتاجه الآن هو أن تكون الساعة متصلة بالإنترنت، إما من خلال الشبكة الخلوية أو شبكة الواي فاي، من الناحية العملية، عندما تكون في حالة تنقل، ستحتاج إلى الاتصال الخلوي لبعض الوقت، ثم يمكنك الانتقال إلى قسم (شُغل حديثًا) Recently Played في التطبيق، أو مطالبة المساعد الذكي Siri بتشغيل أغنية أو ألبوم أو نوع معين على التطبيق.

مع ملاحظة أنه لا يوجد دعم لقائمة التشغيل في وضع عدم الاتصال، وهو ما يرغب فيه العديد من المستخدمين، مع العلم أن هذه الميزة متاحة في عدد صغير جدًا من الساعات المنافسة مثل: Samsung Galaxy Watch 3.





