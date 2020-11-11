يسهّل متجر جوجل بلاي استرداد الأموال إذا اشتريت لعبة أو تطبيقًا لا يلبي توقعاتك أو إذا اشتريت شيئًا عن طريق الخطأ أو حتى إذا غيرت رأيك بشأن المشتريات، ولكن هناك قيود.

فإذا مر أقل من ساعتين منذ إجراء عملية الشراء فيمكنك طلب استرداد تلقائي مباشرةً من خلال متجر جوجل بلاي وتكون العملية أكثر تعقيدًا إذا انتظرت أكثر من ساعتين.

سياسة الاسترداد في متجر جوجل بلاي:

تعد سياسة استرداد الأموال في متجر جوجل بلاي معقدة بعض الشيء، لأن كل فئة في المتجر لها فترة استرداد خاصة بها وأسباب معينة لاسترداد الأموال، فإذا كنت تريد استرداد أموال لعبة أو تطبيق، فيمكنك استرداد الأموال تلقائيًا في غضون ساعتين أو طلب استرداد يدوي في غضون يومين، على الرغم من أن هذا الخيار غير مضمون. أما الفئات الأخرى مثل الكتب والموسيقى، لها سياساتها الخاصة.

كيفية استرداد أموال المشتريات في جوجل بلاي:

إذا أجريت عملية الشراء خلال الساعتين الماضيتين، فيمكنك طلب استرداد الأموال مباشرة من خلال متجر جوجل بلاي باستخدام هاتفك، وستتم معالجة طلبك تلقائيًا. وهذه هي الطريقة هي الأسهل والأسرع لاسترداد الأموال، ولكنها متاحة فقط لأول ساعتين بعد الشراء.

افتح تطبيق متجر جوجل بلاي على هاتفك، واضغط على خيار إظهار القائمة.

اضغط على الحساب.

انقر فوق تاريخ الشراء.

اضغط على الطلب الذي تريد استرداده.

انقر على استرداد.

اضغط على نعم.

في حالة النجاح، ستظهر لك رسالة تفيد بأنه تم استرداد مشترياتك، وسيتم وضع علامة على الطلب على أنه تم إلغاؤه.

كيفية استرداد أموال المشتريات في جوجل بلاي بعد مرور أكثر من ساعتين:

إذا تجاوزت حد الساعتين، ولكن لم يمض أكثر من يومين منذ إجراء عملية الشراء، فلا يزال بإمكانك طلب استرداد الأموال من خلال موقع جوجل بلاي على الويب.

هذه العملية أكثر تعقيدًا بعض الشيء، حيث يتعين عليك اختيار سبب لاسترداد الأموال، ثم كتابة تفسير لماذا تطلب ذلك، وهذه العملية ليست تلقائية، ولا يمكنك ضمان استرداد أموالك، ولكن عادةً ما سيُتخذ قرارًا في غضون 15 دقيقة.

تتضمن بعض الأسباب التي تجعلك تطلب استرداد الأموال خلال 48 ساعة من الشراء ما يلي:

كان الشراء عرضيًا.

التطبيق ليس كما كنت تتوقعه.

التطبيق لا يعمل كما هو معلن عنه.

اشترى شخص ما التطبيق بدون إذنك.

كيفية طلب استرداد الأموال من جوجل بلاي في غضون 48 ساعة من الشراء الأولي:

انتقل إلى ( play.google.com/store/account ) لفتح حسابك ثم حدد سجل الطلبات.

حدد مكان الشراء الذي تريد استرداده، ثم حدد الإبلاغ عن مشكلة.

انقر فوق تحديد خيار.

حدد سبب رغبتك في طلب الاسترداد، وإذا لم يكن هناك تطابق كامل، فاختر الأقرب.

صِف مشكلتك أو اشرح طلبك في الحقل المتاح، ثم حدد إرسال.

ستتلقى عادةً ردًا في غضون 15 دقيقة، على الرغم من أن هذه عملية يدوية يمكن تأخيرها.





