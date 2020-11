يمكن لمُحدد الموقع Find My Mobile من سامسونج تحديد مكان هاتفك على الخريطة، فهو يعمل بشكل مشابه إلى حد كبير مثل خدمة (Find My Device) من جوجل أو (Find My iPhone) من آبل. ويمكن أن يساعد متعقب هاتف سامسونج – Find My Mobile – أيضًا في الاحتفاظ بعلامات التبويب على هاتفك حتى تسترده.

كيفية استخدام Find My Mobile من سامسونج:

إذا لم تستخدم خدمة Find My Mobile من قبل، فستحتاج إلى الموافقة على شروط الخدمة الخاصة بها قبل أن تتمكن من البدء، وبعد إعداد سريع ستتمكن من تحديد موقع هاتفك.

لكن يجب ملاحظة أن Find My Mobile من سامسونج سيعمل فقط إذا كان هاتفك قيد التشغيل. وإذا تم إيقاف تشغيله، فقد تحتاج إلى إعادة التحقق بشكل دوري لمعرفة ما إذا كان يتم تشغيله. وإذا نفدت البطارية فسيتعين عليك اللجوء إلى أعمال المباحث القديمة.

انتقل إلى موقع (FindMyMobile.Samsung.com) وستجد أداة سامسونج عبر الإنترنت لتحديد موقع الجهاز المفقود. وإذا لم تستخدم هذه الأداة مطلقًا من حاسبك ولم تقم بتسجيل الدخول، فحدد تسجيل الدخول.

في شاشة تسجيل الدخول، أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المستخدم لإعداد حساب سامسونج الخاص بك، وكذلك كلمة المرور الخاصة بك.

إذا لم تستخدم هذه الأداة من قبل، فأنت بحاجة أولاً إلى الموافقة على سياسة الخصوصية من شركة سامسونج والسماح لها بتحديد موقع هاتفك، وقبول بعض الشروط القانونية. وإذا كنت موافقًا على كل ذلك، فحدد موافق.

إذا تم تسجيل دخول هاتفك أيضًا إلى حسابك في سامسونج، فسيقوم تطبيق Find My Mobile بتحديد موقع هاتفك المفقود على الفور على الخريطة.

إذا كان هاتفك المفقود قريبًا ولا يمكنك تحديد موقعه، فحدد Ring، ثم Ring مرة أخرى لأمر الجهاز بإصدار نغمة رنين أو صوت. وسيصدر رنينًا بأعلى مستوى صوت، حتى إذا تم إيقاف تشغيل الصوت.

يمكنك أيضًا أن تطلب من متعقب سامسونج مراقبة هاتفك حتى تستعيده. حيث يمكنك تحديد عنصر تعقب الموقع في قائمة الأدوات البعيدة ثم البدء. كما سيعمل التطبيق على تحديث الموقع كل 15 دقيقة. وسيعرض أيضًا إشعارًا على هاتفك بأنه يتم تتبع الموقع.