كيفية إعداد المصادقة الثنائية في أمازون لحماية حسابك ومعلومات الدفع

تعتبر المحافظة على أمان حسابك في موقع أمازون أمر ضروري للغاية، وذلك لأن هذا الحساب يتضمن الكثير من البيانات المهمة – مثل: معلومات بطاقتك الائتمانية والتفاصيل الشخصية وسجل التسوق الخاص بك – التي إذا وصل إليها القراصنة ستواجه الكثير من المشاكل. لهذا السبب، من الجيد تفعيل ميزة (المصادقة الثنائية) Two-Factor Authentication لحساب أمازون الخاص بك لمزيد من الأمان.

إليك كيفية إعداد المصادقة الثنائية في أمازون لحماية بياناتك حسابك ومعلومات الدفع:

ملاحظة: يمكنك تفعيل المصادقة الثنائية في حسابك على أمازون باستخدام رقم هاتفك المحمول أو تطبيق المصادقة الثنائية في هاتفك الذكي، بالإضافة إلى ذلك تُشير أمازون إلى الميزة باسم (إعداد التحقق بخطوتين) Two-Step Verification بدلًا من المصادقة الثنائية.

للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح موقع أمازون في المتصفح ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك

في أعلى الجهة اليمنى من الصفحة الرئيسية، اضغط على خيار (الحساب والقوائم) Account & Lists، أسفل الاسم الخاص بك.

ضمن القائمة المنسدلة التي تظهر لك، اضغط على خيار (حسابك) Your Account.

في النافذة الجديدة التي تظهر لك، اضغط على خيار (تسجيل الدخول والأمان) Login & security، ثم قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إذا طُلب منك ذلك.

في الصفحة الجديدة، اضغط على خيار (تحرير) Edit في الجهة اليمنى من خيار (إعدادات التحقق بخطوتين) Two-Step Verification.

في صفحة إعدادات التحقق بخطوتين (2SV)، قم باختيار بلدك ثم أدخل رقم هاتفك.

سيتم إرسال رسالة نصية SMS إلى رقم هاتفك تحتوي على رمز أمان، قم بإدخاله في المربع الخاص في صفحة الويب، ثم اضغط على (تم) Done.

الآن، كلما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك في أمازون من جهاز جديد، سيتم إرسال رمز إلى هاتفك لمرة واحدة عليك إدخاله في المتصفح.

ملاحظة: يمكنك أيضًا اختيار استخدام تطبيق مصادقة في هاتفك، مثل: Google Authenticator أو Authy وهو يعتبر أكثر أمانًا إلى حد ما، حيث سيُطلب منك إدخال رمز من التطبيق كلما حاولت تسجيل الدخول من جهاز غير معروف.





