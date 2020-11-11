قاضٍ يرفض بعض ادعاءات آبل ضد Epic Games

فازت شركة Epic Games برفض اثنين من ادعاءات شركة آبل في نزاع حول الوصول إلى لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت عبر متجر تطبيقات App Store الخاص بالشركة المصنعة لهواتف آيفون.

ورفض قاض فيدرالي في ولاية كاليفورنيا في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء بعض دعاوى آبل ضد Epic Games في النزاع الذي أدى إلى إزالة لعبة فورتنايت من متجر App Store.

ودخلت آبل و Epic Games في معركة قانونية منذ شهر أغسطس، عندما أطلقت الشركة المطورة للعبة فورتنايت نظامًا للدفع داخل التطبيق الخاص بها للتحايل على ما أسمته ممارسات آبل الاحتكارية.

وكانت Epic Games قد قدمت في شهر أكتوبر مذكرة تطالب برفض دعاوى آبل المضادة، حيث اتهمت الشركة المصنعة لهواتف آيفون Epic Games بالسرقة وطلبت تعويضات مالية إضافية بخلاف انتهاك العقد.

وقالت قاضية المقاطعة الأمريكية (إيفون غونزاليس روجرز) Yvonne Gonzalez Rogers، في إشارة إلى المذكرة التي قدمتها Epic Games: صدر أمر بموجب هذا بالموافقة على طلب Epic Games.

وحكم قاضٍ في شهر أكتوبر أنه يمكن لشركة آبل حظر لعبة فورتنايت من متجر تطبيقاتها، لكن يجب ألا تُلحق الضرر بالنشاط التجاري لأدوات مطوري Epic Games، ومن ضمنها محرك Unreal، الذي تستخدمه مئات ألعاب الفيديو الأخرى.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية (إيفون غونزاليس روجرز): يُعد هذا خرقًا شديد الخطورة لقضية التعاقد وقضية مكافحة احتكار، وهذا كله من وجهة نظري.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن القاضية قولها لمحامي شركة آبل، مشيرةً إلى سلوك Epic Games: لا يمكنك أن تقول إن الأمر غير مشروع فقط، بل يجب أن تكون لديك حقائق، مضيفة أن بقية قضية خرق التعاقد تمضي قدمًا.

وأوضحت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أنها غير راضية عن قرار القاضية، وأنه من الواضح أن Epic Games قد خرقت عقدها مع آبل.

وقالت آبل: أضافت Epic Games ميزة في تطبيقها لم تتم مراجعتها أو الموافقة عليها من آبل، وقد فعلت ذلك بقصد صريح لانتهاك إرشادات متجر التطبيقات التي تنطبق بالتساوي على كل مطور يبيع سلعًا وخدمات رقمية.





