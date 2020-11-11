علي بابا تحقق 56 مليار دولار من مبيعات يوم العزاب

سجلت شركة علي بابا، المجموعة التكنولوجية الأكثر قيمة في آسيا، رقمًا قياسيًا جديدًا في المبيعات ضمن حدث التسوق السنوي المسمى يوم العزاب.

وعادةً ما يكون يوم العزاب حدثًا للتسوق على مدار 24 ساعة في الصين يشهد خصومات هائلة عبر ملايين المنتجات عبر منصات التجارة الإلكترونية التي تديرها علي بابا و JD.com وغيرهما من اللاعبين.

ويحقق حدث يوم العزاب في الصين مبيعات أكثر من حدثي Black Friday و Cyber Monday في الولايات المتحدة معًا.

ومدد بائعو التجزئة هذا العام حدث التسوق، الذي بدأ في 1 نوفمبر وينتهي في منتصف ليل 12 نوفمبر.

وقالت علي بابا: إن إجمالي قيمة البضائع GMV، وهو رقم يوضح القيمة الإجمالية للطلبات عبر منصات التسوق التابعة لعلي بابا، تجاوز 372.3 مليار يوان (56.42 مليار دولار) حتى الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت بكين اليوم الأربعاء.

ويمثل هذا الرقم إجمالي المبيعات منذ بدء حدث التسوق في الأول من شهر نوفمبر، وهو أكثر من مبلغ 268.4 مليار يوان الذي سجلته الشركة في العام الماضي في فترة 24 ساعة في يوم العزاب.

وقالت شركة JD.com، المنافس الرئيسي لعلي بابا: إن حجم المعاملات عبر منصتها بلغ 200 مليار يوان حتى الساعة 12:09 صباحًا بتوقيت بكين اليوم الأربعاء.

وبالرغم من الأرقام الهائلة التي سجلتها علي بابا، فقد تعرضت لضربة كبيرة، وذلك لأن الحكومة الصينية اقترحت لوائح جديدة لمكافحة الاحتكار، حيث خسرت الشركة يوم أمس الثلاثاء 60 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وأدت مبيعات علي بابا إلى جعل الرقم القياسي البالغ 10.4 مليارات دولار الذي حققته شركة أمازون خلال حدث Prime Day – الذي استمر ليومين في الشهر الماضي – ضئيلًا.

وسجلت علي بابا في الأسبوع الماضي أرباحًا أقوى من المتوقع للربع الثاني من السنة المالية، حيث قفزت إيرادات التجارة الإلكترونية الأساسية بنحو الثلث بعد تخفيف الصين لقيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وقالت علي بابا: إن إيرادات المجموعة ارتفعت 30 في المئة إلى ما يعادل 23 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت عائدات الأعمال السحابية بنسبة 60 في المئة لتصل إلى 27.24 مليار يوان، مقارنة بإيرادات التجارة الأساسية البالغة 264.24 مليار يوان.





