سوني تكشف عن ميزات لن تدعمها ‏PS5‎‏ عند الإطلاق

كشف مسؤولان لدى شركة سوني في مقابلة مع موقع AV Watch الياباني عن بعض الوظائف التي لن تكون موجودة في منصة الألعاب المرتقبة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 عند إطلاقها.

وعلى عكس منصتي (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، و(إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S من مايكروسوفت اللتين سبقتا منصة (بلاي ستيشن 5)، فإن الأخيرة لن تدعم إخراج الصورة محليًا على الشاشات التي تبلغ دقتها 1440p، ولكنها بدلًا من ذلك ستزيد من دقة شاشات 1080p.

وقال أحد المسؤولين: إن السبب في ذلك هو أن شركة سوني أرادت التركيز على دعم أجهزة التلفاز في البداية، مما يعني أنه يشير إلى أنه لا يوجد سبب تقني لعدم دعم الميزة، وقد تقرر الشركة دعمها إن وجدت هناك طلبًا كافيًا من المستخدمين.

ولن تحتوي منصة (بلاي ستيشن 5) على متصفح ويب، مما يخالف التقليد الذي وضعته منصتا (بلاي ستيشن 3)، و(بلاي ستيشن 4). ويشك أحد المسؤولين بضرورة أن يتملك المستخدم حقًا متصفح ويب منفصل يتجاوز إمكانات المتصفح المطلوبة في المنصة، مثل: تسجيل الدخول إلى شبكات (واي-فاي) Wi-Fi، أو أنظمة الحسابات الخاصة ببعض ناشري الألعاب.

ويبدو أيضًا أن توافق منصة (بلاي ستيشن 5) مع تقنية الواقع الافتراضي قليل جدًا، مع الحاجة إلى التقدم للحوص على محول كاميرا مجاني لدعم نظارات الواقع الافتراضي، ثم إنه لا يمكن تشغيل ألعاب الواقع الافتراضي إلا في وضع التوافقية الخاصة بألعاب منصة (بلاي ستيشن 4).

وتعتزم شركة سوني إطلاق منصة الألعاب الجديدة (بلاي ستيشن 5) يوم الخميس المقبل الموافق 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وقد نشرت الشركة قبل يومين الكثير من الإجابات عن الأسئلة الشائعة التي توضح الكثير من التفاصيل المتعلقة بمنصة الألعاب الجديدة.

وورد في الأسئلة أن بعض ألعاب (بلاي ستيشن 5) ستكون حرة من الارتباط الجغرافي، مما يعني أن اللاعبين سيكونون قادرين على لعب بعض الألعاب من بلدان أخرى دون أي مشكلات. على سبيل المثال: إن كان هناك لعبة مخصصة لليابان، فإنه يمكن للاعبين في الولايات المتحدة لعبها هناك.

وستدعم منصة (بلاي ستيشن 5) أيضًا خدمة الألعاب السحابية (بلاي ستيشن ناو) PlayStation Now من سوني، مما يعني أنه سيكون بالإمكان اللعب بألعاب (بلاي ستيشن) الأقدم بعدد أكثر مما كان يُعتقد سابقًا.





