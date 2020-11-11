حواسيب ماك الجديدة لن تدعم بطاقات الرسومات الخارجية

وبينما كانت شركة آبل تروّج للقدرة الرسومية المحسّنة لأجهزة (ماك) التي تحتوي معالجها الجديد (إم1) M1 الجديد، فقد أهلمت الإشارة خلال الحدث إلى أن الشريحة لا تدعم تقنيات بطاقات الرسومات الخارجية.

وأكد موقع AppleInsider – المتخصص في أخبار شركة آبل – أن الأجهزة الجديدة لن تدعم أي بطاقات رسومات خارجية. وهذا يعني أن أجهزة: (ماك بوك أير) MacBook Air بقياس 13 بوصة، وحاسوب (ماك ميني) Mac Mini، وحاسوب (ماك بوك برو) MacBook Pro بقياس 13 بوصة ستكتفي فقط بوحدات معالجة الرسومات الداخلية.

وقال الموقع: إن هذا يؤكد شكوكًا سابقة بعد أن بدا أن وثائق دعم المطورين تشير إلى أن الدعم لجميع وحدات معالجة الرسومات غير التابعة لشركة آبل سيُسقط. ويشير مستند المطورين الحالي بصورة أساسية الآن إلى ما يصفه بـ “وحدات معالجة الرسومات لعائلة آبل”.

وعلاوة على ذلك، أزالت آبل حلها المفضل، وهو Blackmagic eGPU، من قائمة الملحقات المتوافقة مع أجهزة (ماك ميني)، و(ماك بوك أير)، و(ماك بوك برو) مع معالج (إم1) الجديد.

وفي خبر منفصل يتعلق بحاسوب (ماك بوك أير) الجديد، فمع أنه يبدو متطابقًا تقريبًا من الخارج مع حاسوب (ماك بوك أير) السابق، ولكن هناك من لاحظ أن لوحة المفاتيح المألوفة قد تغيرت، فقد استبدلت آبل بعض مفاتيح الوظائف على الجهاز الجديد، مضيفةً مفاتيح جديدة لوظائف، مثل: ميزة البحث Spotlight، ووظيفة عدم الإزعاج Do Not Disturb، ووظيفة الإملاء Dictation.

وكانت آخر مرة تم فيها تغيير وظيفة لوحة مفاتيح (ماك بوك أير) هي إضافة زر Touch ID لتأمين كلمات المرور وتفاصيل الدفع. والآن أزالت الشركة مفاتيح السطوع للوحة المفاتيح، بالإضافة إلى زر Launchpad.

وفي خبر يتعلق بشركة آبل أيضًا، أفاد المحلل (مينج-تشي كو) بأن الشركة لن تطلق قريبًا هاتف (آيفون إس إي) iPhone SE جديدًا، أو (آيفون إس إي بلس) iPhone SE Plus محتملًا، مطلع عام 2021.

وذكر المحلل – الذي يعد الأشهر فيما يتعلق بتسريبات شركة آبل – أن أقرب وقت لإطلاق هاتف (آيفون إس إي) جديد سيكون خلال النصف الثاني من العام المقبل.





