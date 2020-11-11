حزمة Stadia Premiere مجانًا لمشتركي YouTube premium

أضافت شركة جوجل إعلانًا ترويجيًا آخر للمساعدة في دفع خدمة الألعاب السحابية Stadia إلى المزيد من الأسر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويمكن الآن لمشتركي YouTube Premium الحصول على حزمة إصدار Stadia Premiere بقيمة 100 دولار مجانًا.

ويمكن لأي شخص لديه اشتراك في YouTube Premium المطالبة بحزمة Stadia Premiere، لكن يتعين عليه الاشتراك للحصول على شهر مجاني في Stadia Pro.

ويعتبر هذا الإصدار التجريبي من Stadia Pro قابلًا للإلغاء في أي وقت، لكن يمكنك الحصول على الحزمة.

ويتميز إصدار Stadia Premiere من جوجل بوجود ذراع تحكم Stadia بالإضافة إلى جهاز Chromecast Ultra.

ومع ذلك، فمن المهم ملاحظة أن Chromecast Ultra المضمن في هذه الحزمة هو النموذج الأقدم، وليس Chromecast الذي تم إصداره حديثًا مع Google TV.

وقالت عملاقة البحث: إن جهاز Chromecast الجديد مع Google TV لن يدعم خدمة الألعاب السحابية حتى النصف الأول من عام 2021.

وإذا كنت تخطط الآن للاشتراك في YouTube Premium، فلن يكون لديك خيار للحصول على هذا العرض، إذ إن العرض الترويجي متاح فقط إذا قمت بالاشتراك في YouTube Premium منذ 6 نوفمبر، وذلك وفقًا للشروط والأحكام، التي توضح المشتركين المؤهلين.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإطلاق Stadia، فقد قطعت الخدمة شوطًا طويلاً خلال العام الماضي.

وعززت Stadia مكتبتها بالعديد من أهم الألعاب الرائجة، ومن ضمنها Assassin’s Creed: Valhalla و Destiny 2: Beyond Light التي تصل في الوقت نفسه إلى المنصات الأخرى.

وأصدرت Stadia أيضًا ميزات مختلفة لخدمتها، مثل (المشاركة العائلية) Family Sharing، بحيث يمكنك مشاركة مكتبة Stadia الخاصة بك مع صديق أو أحد أفراد العائلة دون أي تكلفة إضافية.

ويعتبر هذا العرض طريقة سهلة لمشتركي YouTube Premium للحصول على Chromecast Ultra مجانًا، كما أنه فرصة لتجربة خدمة الألعاب السحابية من جوجل.

ومن المحتمل أن يكون هذا أحد أهداف جوجل الرئيسية من خلال صفقة YouTube Premium – جعل Stadia أمام أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وكانت Stadia هي الخاسر الأكبر في حروب الألعاب السحابية، حيث تأخرت عن المنافسين، مثل: xCloud و GeForce Now، من حيث الاتصال والمكتبة والمتابعة.

ويسري عرض YouTube Premium حتى 31 ديسمبر، ويبلغ سعر الاشتراك في الخدمة المميزة 12 دولار شهريًا، وتوفر مقاطع فيديو خالية من الإعلانات وتشغيلًا في الخلفية والقدرة على تنزيل المحتوى والوصول إلى YouTube Music Premium.





