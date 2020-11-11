جارمين تضيف ميزة تتبع الحمل إلى ساعاتها الذكية

منحت شركة (جارمين) Garmin ساعاتها الذكية مزيدًا من القوة لتتبع صحة المرأة، حيث أضافت الشركة المصنعة للأجهزة القابلة للارتداء ميزة تتبع الحمل إلى ساعاتها الذكية ومتعقبات النشاط وتطبيق Connect.

ويوفر ذلك للأمهات في المستقبل نظرة على تقدمهن وكذلك طرق تحسين صحتهن قبل الولادة، ويمكن الحصول على ملخص لهذه البيانات لمشاركتها بسهولة في الفحوصات الطبية.

وتتيح هذه الميزة تتبع الأعراض المرتبطة بالحمل، مثل: الدوخة والتعب والصداع، ومراقبة تقدمهم نحو موعد الولادة، وإبلاغ الآباء بالحجم الحالي لطفلهم مقارنة بالفواكه والخضروات بناءً على تاريخ الولادة المحدد.

كما تسمح أيضًا بإيقاف التحديثات بشكل مؤقت بشأن حالة التدريب، التي تستخدم عادةً مقاييس، مثل مقدار التمارين التي يمارسها الشخص لتصنيف مستوى اللياقة والتقدم.

وتسمح الميزة أيضًا بتعديل تنبيهات معدل ضربات القلب، حيث يمكن أن يزيد معدل ضربات القلب أثناء الحمل، وتغيير أهداف شرب الماء، بينما يتيح التطبيق الإضافي مراقبة الانقباضات أثناء المخاض.

وانتقدت المستخدمات الحوامل الساعة الذكية والشركات المصنعة للأجهزة القابلة للارتداء في الماضي لعدم تضمينها أوضاع الحمل عبر الأجهزة، حيث تستمر ساعات آبل في حث الأشخاص على النشاط حتى لو طلب منهم الأطباء الحد من ممارسة الرياضة.

وتتيح ميزة الحمل من جارمين للمستخدمات الاستمرار في استخدام الساعة الذكية أثناء فترة الحمل، وقالت (سوزان ليمان) Susan Lyman، نائبة رئيس شركة جارمين للتسويق الاستهلاكي العالمي: نأمل أن تساعد ميزة تتبع الحمل هذه النساء على فهم كيفية ارتباط حملهن بأنماط حياتهن النشطة ورفاههن العام.

وتُظهر الميزة كيف تتغير إحصاءات اللياقة والأداء أثناء الحمل، ويمكن تعيين تذكيرات خاصة للياقة البدنية ذات الصلة، مثل تمارين (كيجل) Kegel، وتسجيل أكثر من 30 تفصيل وأعراض تتراوح من حركة الطفل إلى مستويات الجلوكوز في الدم.

وتتوفر ميزة تتبع الحمل للعديد من أجهزة جارمين، ومن ضمنها Fenix ​​و Forerunner و Venu و Vivoactive.





