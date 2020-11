آبل تغير بعض وظائف مفاتيح ماك بوك أير الجديد

يعد حاسوب (ماك بوك أير) MacBook Air من شركة آبل واحدًا من مجموعة من حواسيب الشركة التي ستحصل على معالجها الجديد (إم1) M1 الذي أُعلن عنه رسميًا أمس الثلاثاء.

ويبدو حاسوب (ماك بوك أير) الجديد متطابقًا تقريبًا من الخارج، ولكن هناك من لاحظ أن لوحة المفاتيح المألوفة قد تغيرت، فقد استبدلت آبل بعض مفاتيح الوظائف على الجهاز الجديد، مضيفةً مفاتيح جديدة لوظائف، مثل: ميزة البحث Spotlight، ووظيفة عدم الإزعاج Do Not Disturb، ووظيفة الإملاء Dictation.

يُشار إلى أن ميزة Spotlight تتيح للمستخدمين العثور على التطبيقات، والمستندات، والملفات الأخرى في أجهزة ماك. وباستخدام اقتراحات Spotlight، يمكن أيضًا الحصول على الأخبار، والرياضة، والأفلام، والطقس،

وكانت آخر مرة تم فيها تغيير وظيفة لوحة مفاتيح (ماك بوك أير) هي إضافة زر Touch ID لتأمين كلمات المرور وتفاصيل الدفع. والآن أزالت الشركة مفاتيح السطوع للوحة المفاتيح، بالإضافة إلى زر Launchpad.

وكان (مارك جورمان) من وكالة بلومبرج الإخبارية أول من لاحظ التغيير وشارك التصميم الجديد في تغريدة له نشره عبر حسابه على موقع تويتر.

The new MacBook Air has updated keyboard function keys, adding Spotlight, Dictation, and Do Not Disturb – replaces Launchpad and Keyboard brightness. pic.twitter.com/1BM6wTWQZh

