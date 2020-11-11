آبل تصدر macOS Big Sur في 12 نوفمبر

قالت شركة آبل: إنها ستطلق macOS 11.0، الملقب باسم Big Sur، في 12 نوفمبر، وهو أول تحديث يُطلق عليه اسم macOS 11 بدلاً من macOS 10 أو Mac OS X.

وأعلنت الشركة لأول مرة عن نظام التشغيل الجديد في مؤتمر مطوريها في شهر يونيو، وأصدرته كإصدار تجريبي عام في شهر أغسطس.

وسيكون هذا أول نظام macOS يدعم شريحة الحاسب المحمول الجديدة M1 من آبل.

وبمجرد تنزيل التحديث الجديد المجاني، فإنك تلاحظ التصميم والتغييرات الجمالية، والعديد منها مأخوذ من iOS.

ويأتي Big Sur مزودًا بمركز تحكم قابل للتخصيص حيث يمكنك تبديل السطوع وعدم الإزعاج والإعدادات الأخرى التي تختارها.

كما يتضمن أيضًا مركزًا جديدًا للإشعارات يحتفظ بجميع الإشعارات والأدوات المصغرة (المعاد تصميمها أيضًا والمتاحة في App Store) في عمود واحد، مع إمكانية فرز التنبيهات حسب الأحدث، وجمع الإشعارات ذات الصلة معًا.

وتتضمن التغييرات الأخرى أشرطة قوائم أطول، وتغييرات في لون الخط بناءً على خلفية سطح المكتب، ونوافذ شفافة أكثر.

وتتلقى بعض التطبيقات، مثل: البريد والصور، تحديثات التصميم أيضًا، ويتم شحن إصدار جديد من تطبيق الخرائط Maps for Mac مع نظام التشغيل.

ويتميز تحديث تطبيق الخرائط بأدلة خاصة، وعروض الموقع بزاوية 360 درجة، واتجاهات الدراجات والمركبة الكهربائية التي يمكنك إرسالها مباشرة إلى آيفون، وتحديثات مباشرة للوقت المتوقع الوصول، ومناطق الازدحام، والخرائط الداخلية.

وبالإضافة إلى تغييرات التصميم، يشتمل Big Sur على ميزات تركز على الخصوصية، مثل ميزة متصفح سفاري المسماة (تقرير الخصوصية) Privacy Report، التي تسرد متتبعات المواقع المشتركة التي حظرها المتصفح على مدار الثلاثين يومًا الماضية.

وهناك أيضًا أداة مراقبة كلمات المرور التي تساعدك في ترقية كلمات المرور لجعلها آمنة إذا اكتشفت أن أيًا من كلمات مرورك المحفوظة قد ظهرت في خرق للبيانات.

ويشمل متجر تطبيقات Big Sur الآن أيضًا أنواع البيانات التي قد تجمعها التطبيقات وهل تتم مشاركة البيانات مع جهات خارجية للتتبع.

وتقول شركة آبل أيضًا: إن شاشات أجهزة ماك سيتم تشغيلها فور فتحها، على غرار كيفية إضاءة آيفون عند حمله.

ويتوفر Big Sur كتحديث مجاني لمستخدمي أجهزة ماك المدعومة، ويحل محل آخر تحديث رئيسي يسمى macOS Catalina.

وفيما يلي القائمة الكاملة لأجهزة ماك التي يمكنها تشغيل Big Sur:

MacBook Air 2013 والإصدارات الأحدث.

MacBook 2015 وما بعده.

MacBook Pro 2013 وما بعده.

Mac Mini 2014 وما بعده.

iMac 2014 وما بعده.

iMac Pro 2017 وما بعده.

Mac Pro 2013 وما بعده.





