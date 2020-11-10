PS4 تتيح لك قريبًا الوصول إلى PS5

أكدت شركة سوني أن منصة PS4 الحالية ستتيح لك قريبًا الوصول إلى منصات PlayStation الأخرى عن بُعد، ومن ضمنها PS5.

وقالت الشركة: نحن نحدث ميزة اللعب عن بُعد في PS4، وبالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى PS4 من جهاز حاسب أو جهاز محمول، يمكن لمنصة PS4 الوصول إلى المنصات الأخرى عبر تطبيق Remote Play أيضًا، مباشرة عبر جهاز التلفاز.

وأضافت: يتضمن ذلك القدرة على الاتصال بجهاز PS5 وبث لعبة PS5 إلى PS4 حتى تتمكن من تشغيلها هناك.

وكما هو الحال مع تطبيق PlayStation القياسي Remote Play، فإنه يسمح للمستخدمين بالاتصال عن بُعد بجهاز PS5 والتحكم فيه عبر الإنترنت.

ويسمح التطبيق لمستخدمي PlayStation بتشغيل محتوى الجيل التالي عبر منصة من الجيل السابق في غرفة أو موقع منفصل.

وذكرت التقارير أن تطبيق PS5 Remote Play قد ظهر ضمن PS4، مما يوفر بثًا بدقة 540 بكسل و 720 بكسل و 1080 بكسل من المنصة الجديدة إلى جهازك الحالي.

ولا تحتاج بالضرورة إلى PS4 لبث PS5 إلى غرفة أخرى في منزلك، حيث يتم تحديث تطبيق PS Remote Play للمنصات الأخرى أيضًا.

ولا يضيف إصدار ويندوز دعم PS5 بدقة 1080 بكسل فحسب، بل يضيف أيضًا دعم HDR.

وقالت سوني: تم تحديث تطبيقات PS Remote Play لنظامي التشغيل أندرويد و iOS لجهاز PS5.

ويمكنك أيضًا القيام بالكثير من الأشياء الأخرى عبر PS5 من هاتفك باستخدام تطبيق PlayStation المنفصل من سوني.

وتشير فكرة أنك ستكون قادرًا على لعب ألعاب PS5 باستخدام ذراع تحكم PS4 DualShock 4 من خلال بثها عبر منزلك باستخدام تطبيق PS5 Remote Play إلى وجود قيود بالنسبة لمنصة PlayStation 5 نفسها.

ولا يمكنك عبر منصة PS5 استخدام DualShock 4 للعب ألعاب PS5، بل لألعاب PS4 فقط.

وتعرضت شركة سوني لانتقادات بسبب هذا القرار في وقت يمكن فيه تشغيل ألعاب Xbox Series X باستخدام أي ذراع تحكم Xbox One.

وقالت سوني في شرح لقرارها: إنها تعتقد أن ألعاب PS5 يجب أن تستفيد من الإمكانات والميزات الجديدة التي تقدمها للمنصة، ومن ضمنها ميزات ذراع التحكم اللاسلكية DualSense.





