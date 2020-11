Epic Games تقدم V-Bucks مجانًا لمستخدمي آبل

أعلنت شركة Epic Games أن نقود V-Bucks ضمن إصدارات macOS و iOS من لعبة فورتنايت سيتم إضافتها إلى حسابك حتى تتمكن من إنفاقها عبر منصات أخرى.

وتقول Epic Games: إن اللاعبين الذين اشتروا V-Bucks عبر منصات iOS و macOS يجب أن يتلقوا رصيدهم بحلول 9 نوفمبر.

ويمكن إنفاق نقود V-Bucks هذه عبر أي منصة يمكنها تشغيل لعبة فورتنايت بخلاف iOS أو macOS.

ولا يزال بإمكان اللاعبين اللعب عبر Mac و iOS، لكن لا يمكنهم تشغيل أي من التحديثات الجديدة، وهم عالقون ضمن خريطة وميزات الموسم الماضي، وتريد Epic Games منح هؤلاء اللاعبين تعويضات.

وبالنسبة إلى لاعبي iOS، سيحصلون على مبلغ إضافي من نقود V-Bucks المجانية تساوي الرصيد الحالي غير المنفق من نقود V-Bucks التي تم شراؤها من خلال App Store.

كما يحصل أي شخص لعب فورتنايت عبر جهاز ماك على المزايا نفسها، ويجب أن يحصل أي شخص سبق له اللعب عبر منتجات آبل ويستخدم الآن جهاز حاسب أو منصة Xbox أو PS4 على نقود V-Bucks المجانية أيضًا.

يذكر أن المعركة القانونية بين Epic Games وآبل ما تزال مستمرة حول نظام الدفع البديل للشركة المصنعة للعبة فورتنايت، حيث أدى هذا النظام إلى طرد الللعبة من متجر تطبيقات آبل وبداية الدعاوى القضائية التي لا تزال قائمة.

واضطرت آبل للسماح لشركة Epic Games بمواصلة تحديث محرك الألعاب Unreal، لكن فورتنايت تظل خارج متجر التطبيقات.

وألقت معركة Epic Games مع آبل بظلالها على إصدارات iOS و macOS من فورتنايت، ويتم تعطيل اللعب خارج النظام البيئي لشركة آبل ولا يمكن الوصول إلى التحديثات الموسمية ونظام تذاكر المعركة.

ولم تشهد فورتنايت عبر منصات آبل تحديث Marvel Nexus War لهذا الصيف، ولا سلسلة الحفلات الموسيقية التي أعقبت ذلك، وليس هناك معلومات حول موعد عودة أي من هذا المحتوى.

و إذا أراد لاعبون آبل إنفاق نقود V-Bucks والبقاء على اطلاع دائم على اللعبة، فسيتعين عليهم فعل ذلك في مكان آخر.

Because Mac & iOS are blocked for Fortnite updates, we're beginning to grant a V-Bucks bonus for players on these platforms — to spend on any platform. The V-Bucks grant is expected to be completed by November 9th.

— Fortnite Status (@FortniteStatus) November 6, 2020