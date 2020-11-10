واتساب تُسهِّل التسوق داخل تطبيقها

قالت شركة فيسبوك في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: إن خدمة واتساب ستبدأ بتقديم خدمات الاستضافة والشراء من داخل التطبيق مباشرة، وذلك في مسعى جديد منها لزيادة الإيرادات من تطبيق التراسل الفوري، مع العمل على ربط بنيتها التحتية للتجارة الإلكترونية في جميع خدماتها.

واليوم، بدأت الخدمة بإطلاق زر التسوق، الذي يسمح للمستخدم بالذهاب إلى قائمة المنتجات التي يوفرها النشاط التجاري.

وتحاول فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.7 مليار مستخدم نشط شهريًا – زيادة المبيعات من خدماتها التي تحظى بمعدل نمو أعلى من شبكتها الاجتماعية، مثل: خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام، وخدمة التراسل الفوري واتساب، التي اشترتها في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار أمريكي، ولكنها لم تحقق الدخل المطلوب منذئذ.

ويتيح الزر الجديد من واتساب للشركات بيع المنتجات داخل التطبيق مباشرةً عبر (متاجر فيسبوك) Facebook Shops، وهو متجر إلكتروني أطلقته فيسبوك في شهر أيار/ مايو الماضي لتقديم تجربة للتسوق موحدة عبر تطبيقات فيسبوك.

ويشبه الزر – الذي تقول واتساب: إنه سيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم – أيقونة واجهة المتجر. وإذا قامت شركة ما بإعداد فهرس للمنتجات، فيمكن للمستخدم النقر على الزر لعرضه. وسيتمكن بعد ذلك من الدردشة مع الشركة إذا لفت انتباهه أي شيء. وسيوضع الزر في المكان الذي يستخدم فيه زر الاتصال الصوتي – وبدلًا من ذلك سيحتوي زر الاتصال الفردي على خيارات لكل من مكالمات الصوت والفيديو.

ومن الغريب أنه لا يوجد خيار رسمي للدفع حتى الآن. ويعرض مقطع الفيديو الذي يعرض الميزة خيار “رسالة الأعمال”، ولكن لا يوجد زر شراء أو “إضافة إلى عربة التسوق”.

وكانت واتساب قد نشرت حديثًا مقطع فيديو آخر يعرض رؤيتها “إلى أي مدى نعتقد أن إرسال الرسائل إلى شركة ما أمر سهل”. وكان هناك خيار “إضافة إلى عربة التسوق” معروض في هذا العرض التوضيحي. والزر الجديد هو فقط الخطوة الأولى نحو تجربة تسوق أكثر قوة عبر واتساب، ومع ذلك فإن المتحدث الرسمي باسم الشركة لم يؤكد موعد توسيع الخدمة الجديدة.





