هيونداي تريد روبوتات بوسطن ديناميكس

تجري شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي محادثات مع شركة سوفت بانك اليابانية لشراء شركة الروبوتات (بوسطن ديناميكس) Boston Dynamics، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرغ.

وتجعل الصفقة هيونداي ثالث شركة تمتلك شركة الروبوتات خلال سبع سنوات، بعد جوجل وسوفت بنك.

وتُشتهر (بوسطن ديناميكس) داخل الصناعة وخارجها بصنعها لبعض أنظمة الروبوتات الأكثر تقدمًا على هذا الكوكب، ومن ضمنها (BigDog) و (Atlas).

وقال متحدث باسم هيونداي: إن سياسة الشركة تتمثل في عدم التعليق على تكهنات السوق، مضيفًا أنها بصفتها كيانًا تجاريًا عالميًا، تعمل هيونداي باستمرار على استكشاف العديد من فرص الاستثمار والشراكة.

ومنذ أن أصبحت جزءًا من سوفت بانك في عام 2017، فقد انتقلت (بوسطن ديناميكس) بقوة إلى تسويق منتجاتها بعد ربع قرن من التركيز على الروبوتات العسكرية والبحثية.

وتم طرح روبوتها Spot للبيع في العام الماضي وظهر عبر مجموعة واسعة من التطبيقات المختلفة.

وتُعد محاولة توسيع نطاق هذه الأنواع من التقنيات المتقدمة والمكلفة اقتراحًا صعبًا ويتطلب مالكًا يتمتع بالصبر والأموال.

وواجهت سوفت بانك بعض الصعوبات هذا العام، ومن ضمنها الرهانات السيئة، مثل WeWork.

ولدى شركة سوفت بانك أعمال في مجال الروبوتات، ومن ضمنها شركة صناعة الروبوتات Aldebaran Robotics، لكن رؤية هيونداي منسجمة بشكل أكبر مع عمل (بوسطن ديناميكس).

وأظهرت هيونداي اهتمامًا متزايدًا بتكنولوجيا المركبات الآلية والروبوتات خلال العام الماضي، وخاصةً مركبات Ultimate Mobility، التي تجمع بين النقل التقليدي والتقنيات الروبوتية التحويلية.

وأسست هيونداي مشروعًا مشتركًا مع شركة Aptiv لتكنولوجيا القيادة الذاتية، حيث حصل الطرفان على حصة ملكية بنسبة 50 في المئة في الشركة الجديدة المعروفة الآن باسم Motional.

ويهدف المشروع الجديد إلى تطوير أنظمة القيادة الذاتية الجاهزة للإنتاج من المستوى 4 والمستوى 5، وذلك بهدف جعلها متاحة لمشغلي الروبوتات والأساطيل، بالإضافة إلى شركات تصنيع السيارات الأخرى، بحلول عام 2022.

وبلغ إجمالي الاستثمار المشترك في المشروع 4 مليارات دولار، ومن ضمنها قيمة الخدمات الهندسية المشتركة والبحث والتطوير والملكية الفكرية.

ويبدأ اختبار الأنظمة المستقلة بالكامل في عام 2020، مع هدف تسويقها في عام 2022، حيث إن هيونداي مهتمة صراحةً بالسيارات الذاتية القيادة و تقنيات التنقل المستقبلية الأخرى.

والتزمت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية في شهر أكتوبر 2019 باستثمار 41 تريليون وون كوري جنوبي (35 مليار دولار) في تقنيات التنقل المستقبلية بحلول عام 2025.





