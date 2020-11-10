تعد كل من منصتي الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من سوني و (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X من مايكروسوفت من أفضل منصات ألعاب الفيديو حتى الآن، حيث يأتي كل منهما بالعديد من الميزات الجديدة: مثل تحميل الألعاب بسرعات فائقة، وتقديم معدل إطارات سلس بدقة 4K، وجعل الألعاب القديمة تعمل بشكل أفضل.

ومع أن منصة الألعاب الجديدة PS5 من سوني تحتوي على الكثير من الميزات الحصرية التي تجعلها تتميز بشكل كبير عن طرز منصات الألعاب القديمة، إلا أنها تفتقد إلى أحد أكثر الأشياء الرائعة التي نجدها في منصة الألعاب Xbox Series X.

إليك ما هي الميزة التي تتفوق بها منصة الألعاب Xbox Series X على PS5؟

يحتوي كل من Xbox Series X وXbox Series S من مايكروسوفت على ميزة تسمى (الاستئناف السريع) Quick Resume فعندما تقوم بالتبديل من لعبة إلى أخرى، فإن منصة Xbox Series X تحفظ حالة اللعبة الحالية، ومن ثم عندما تريد استئناف تشغيل اللعبة التي تقوم بالتبديل إليها، فستقوم المنصة بتحميل اللعبة من المكان الذي توقفت فيه بسرعة وسهولة.

هذه الميزة تتيح لك الانتقال بسلاسة بين الألعاب التي تلعبها في المنصة دون الحاجة إلى إعادة تشغيل كل لعبة من البداية في كل مرة تريد التبديل فيها، حيث تعتبر هذه الميزة تطور كبير ومرحب به للغاية من اللاعبين الذين يقومون بلعب العديد من الألعاب المختلفة في وقت واحد.

وبعكس ذلك تمامًا، لا تحتوي منصة الألعاب PlayStation 5 حتى الآن على هذه الميزة، بدلًا من ذلك تحتوي واجهة منصة الألعاب على علامة تبويب (Switcher) سهلة الاستخدام تتيح لك تصفح وتحميل أحدث الألعاب والتطبيقات المستخدمة، ولكن بمجرد التبديل إلى لعبة جديدة ستقوم المنصة بتشغيلها من البداية.

ومع أن هذا الأمر قد لا يكون لديه تأثير كبير خاصة مع قدرة منصة الألعاب PlayStation 5 على تحميل الألعاب بسرعة كبيرة، إلا أنه سيؤثر بشكل كبير في قدرة استئناف اللعب من المكان الذي توقفت فيه عند التبديل، خاصة وأن المنصة لا تقوم بتحذيرك من أنه سيتم إغلاق لعبتك الحالية عند فتح لعبة جديدة، مما قد يؤدي إلى فقدان بعض التقدم في اللعبة الحالية إذا كنت من اللاعبين الذين لا يقومون بحفظ تقدمهم في الألعاب بصورة مستمرة.

ومع أن منصة الألعاب PlayStation 5 لديها العديد من الميزات غير الموجودة في منصة الألعاب Xbox Series X، مثل: وحدة تحكم DualSense مبتكرة تقدم مستوى جديدًا من ردود الفعل اللمسية غير الموجودة في أي وحدة تحكم من قبل، وغيرها من الميزات الرائعة، إلا أن ميزة Quick Resume في منصة الألعاب Xbox Series X هي ترقية مفيدة تناسب الأشخاص الذين يقومون بالتبديل بين الكثير من الألعاب في وقت واحد.





