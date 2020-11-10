موظفو ‏”فيرتو” السابقون يطلقون هاتفًا ذكيًا فاخرًا جديدًا

لطالما كانت هناك هواتف فاخرة، لكن أشهر شركة في هذا الفضاء كانت شركة (فيرتو) Vertu ، التي بدأت حياتها بوصفها قسمًا فائق الجودة من شركة نوكيا.

وباعت الشركة هواتف نوكيا مغطاة بمواد فاخرة تستهدف الأثرياء، لكنها تعثرت في عصر الهواتف الذكية. ومنذئذ، حاول عدد من المنافسين إطلاق هواتف فاخرة، ولكن لم يحقق أي منها نجاحًا كبيرًا.

والآن، تحاول (إجسور) Xor، وهي شركة شارك في تأسيسها رئيس التصميم لسابق لدى فيرتو ، ويعمل بها العديد من الموظفين السابقين، استعادة روحها السابقة.

وقال (هتش هتشيسون) – وهو المؤسس المشارك لشركة Xor، ورئيس التصميم، وشغل سابقًا منصبًا مشابهًا في فيرتو: إن مجموعة من عملاء فيرتو السابقين اتصلوا به، وما زالوا يحبون هواتف الشركة بعد فترة طويلة من اختفائها. وقد العديد منهم من الأثرياء بما يكفي لتمويل شركة مثل Xor، وهي تلك الشركة التي ستصنع هواتف جميلة للنخب الثرية.

وأطلقت الشركة أول هاتف لها، وهو Xor Titanium ، وقد سمي بهذا الاسم بسبب هيكله المصنوع من التيتانيوم. وبدلًا من محاولة التغلب على آبل، وجوجل، وسامسونج من حيث المواصفات، فإن الهاتف لا يعدو كونه هاتفًا تقليديًا. فهو يقتصر على توفير مكالمات صوتية عبر شبكات الجيلين الثاني 2G والثالث 3G، بالإضافة إلى رسائل نصية قصيرة. ولا توجد أي ميزات متقدمة سوى مستشعر لجودة الهواء، بالإضافة إلى ميزة إلغاء الضجيج النشط للمكالمات، ودعم تقنية الشحن اللاسلكي.

ويمتاز الهاتف أيضًا بأن بطاريته تدوم لمدة خمسة أيام من الاستخدام المعتدل. ويقول هوتشيسون: إن البرنامج القائم على نظام لينوكس الخاص بالهاتف محدود القدرات.

ويمثل الأمن السيبراني جزءًا كبيرًا من خطة مبيعات Xor، إذ تمتاز الهواتف بتوفير ميزة الاتصالات الموثوقة، فإن كان لدى شخصان هاتف Xor ، فسيتمكنان من تبادل المكالمات والرسائل النصية باستخدام التشفير من طرف إلى طرف (AES256) على مستوى الأجهزة. وسيستخدم الهاتف أيضًا نغمة رنين مختلفة للإشارة إلى كون المكالمة مشفرة أم لا. وسيحتوي كل هاتف أيضًا على مفتاح سري عن بُعد يتيح للمستخدمين حذف بياناتهم عن بُعد.

وعلى غرار هواتف فيرتو، فقد صُنعت هواتف Xor يدويًا في إنجلترا. ومع أن هاتف Xor Titanium‎ فقير بالمواصفات، إلا أنه يباع بسعر يعادل 3,942 دولارًا أمريكيًا. لذا يعتقد أن هذا الهاتف مصمم للأشخاص الذين ينفقون أموالهم الزائدة على الساعات الفاخرة، أو السيارات الفاخرة أكثر من المستهلكين العاديين. ومن الناحية التاريخية، فإن أكبر أسواق Vertu ليست الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن آسيا والشرق الأوسط.

وتتوقع Xor أن تستخدم أجهزتها كهاتف ثانٍ لرجال الأعمال الذين ما زالوا يستخدمون المكالمات الصوتية للقيام بمعظم عملهم. وسيُطرح الهاتف خلال الربع الأول من عام 2021.





