محكمة سويدية تغيث شركة هواوي بشأن 5G

أوقفت هيئة البريد والاتصالات السويدية PTS – المسؤولة عن تنظيم الاتصالات السويدية – مزاد ترددات شبكات الجيل الخامس 5G بعد أن أوقفت المحكمة أجزاء من قرار الهيئة الذي استثنى شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات من شبكات 5G.

واتبعت السويد في الشهر الماضي المملكة المتحدة في حظر معدات هواوي من شبكة 5G بسبب مخاطر الأمن القومي.

وطلبت من الشركات المشاركة في مزاد ترددات شبكات الجيل الخامس 5G إزالة المكونات من الشركة الصينية بحلول الأول من شهر يناير 2025.

واستأنفت شركة هواوي في الأسبوع الماضي ضد القرار.

وقالت محكمة ستوكهولم الإدارية في قرار من شأنه أن يسمح بمشاركة هواوي في مزاد ترددات شبكات الجيل الخامس 5G الوشيك في السويد: لن يتم تطبيق أجزاء معينة من قرار هيئة البريد والاتصالات السويدية قبل مزادات 5G القادمة حتى إشعار آخر.

وقال (كينيث فريدريكسن) Kenneth Fredriksen، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي لمنطقة وسط شرق أوروبا وشمال أوروبا: إن شركة هواوي ليس لديها خطة لمزيد من الإجراءات القانونية في هذه المرحلة، وتنتظر إجراء حوار بناء مع السلطات السويدية.

وأضاف: نحن على استعداد للتعاون بشكل كامل فيما يتعلق بأي متطلبات مستقبلية قد يطرحونها كمورد لمعدات الجيل الخامس التي ستمكننا من أن نكون بائعًا معتمدًا.

وكان من المتوقع أن يبدأ المزاد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتستفيد منه نوكيا وإريكسون، حيث طلبت هيئة البريد والاتصالات السويدية من الشركات المشاركة في المزاد إزالة معدات هواوي و ZTE من بنيتها التحتية.

وقالت هيئة البريد والاتصالات السويدية: إنها أبلغت المشغلين بوقف المزاد وستراجع إمكانيات بدء العملية في أقرب وقت ممكن.

وقال مستشار الصناعة (جون ستراند) John Strand: هذا ليس انتصارًا لشركة هواوي ولا يمثل خسارة للحكومة السويدية، مضيفًا أن الغموض المتعلق بشرط المزاد هو السبب وراء إيقاف هيئة البريد والاتصالات السويدية لعملية المزاد.

ويخصص المزاد، الذي تأخر بسبب المراجعة الأمنية، ترددات في نطاقي 3.5 جيجاهرتز و 2.3 جيجاهرتز، وهي ترددات بالغة الأهمية لشبكة الجيل الخامس لأنها تدعم التطبيقات المتقدمة، وذلك بالنظر إلى قدرتها العالية على نقل البيانات.

وقال كبير القضاة (يوهان لوندمارك) Johan Lundmark في بيان للمحكمة: القرار يعني أن الشروط المتعلقة باستخدام المنتجات من هواوي حتى إشعار آخر لا تنطبق أثناء المداولات المستمرة للمحكمة الإدارية بشأن القضية.





