4 من أفضل لوحات المفاتيح للألعاب لمستخدمي PlayStation 4

يوفر لك استخدام لوحة المفاتيح والماوس مع منصة (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4 من سوني تجربة لعب رائعة عند لعب الألعاب التي تدعم هذه الأجهزة، حيث توفر لك هذه الأجهزة دقة أفضل من لوحة الألعاب خاصة في ألعاب التصويب.

لذلك سنستعرض اليوم 4 من أفضل لوحات المفاتيح والماوس للألعاب لمستخدمي جهاز PlayStation 4:

1- حزمة Redragon S101:

إذا كنت تريد لوحة مفاتيح لاستخدامها في ممارسة الألعاب وأداء مهام العمل في الوقت نفسه، فإن حزمة (Redragon S101) التي تتضمن ماوس ولوحة مفاتيح احترافية خيار مناسب لك، حيث صممت هذه الأجهزة للاستخدام في لعب ألعاب الفيديو وأداء مهام الإنتاجية الأخرى أيضًا، مما يجعلها لوحة مفاتيح ألعاب رائعة لمنصة PlayStation 4 والحاسوب الشخصي على حد سواء.

تأتي لوحة المفاتيح بمظهر أنيق وأنماط ألوان قابلة للتخصيص، حيث تحتوي على 25 مفتاحًا قابل للتخصيص، مع القدرة على تعطيل مفتاح Windows لمنعه من مقاطعتك أثناء اللعب إذا ضغطت عليه عن طريق الخطأ، مع مسند معصم مفيد عند الكتابة المطولة، وتتميز لوحة المفاتيح بالهدوء عند الضغط على الأزرار، بينما تأتي فأرة الألعاب بتصميم مريح، وتحتوي على ستة أزرار، خمسة منها قابلة للتخصيص.

السعر: يمكنك الحصول على حزمة (Redragon S101) في موقع أمازون السعودية بسعر 511 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- لوحة مفاتيح CHONCHOW RGB:

تتميز حزمة( CHONCHOW RGB) – التي تتضمن لوحة مفاتيح وماوس – بالسعر المناسب والجودة العالية، مما يجعلها خيار رائعًا لمستخدمي جهاز PlayStation 4 المبتدئين الذين يبحثون عن ملحقات رائعة ورخيصة في الوقت نفسه للبدء.

تدعم لوحة المفاتيح ميزة الإضاءة الخلفية، مع 7 ألوان يمكن تغييرها تلقائيًا، و8 مستويات من السطوع للاختيار من بينها، مع دعائم مدمجة تتيح لك تغيير زاوية لوحة المفاتيح بحسب رغبتك، بينما يأتي الماوس بإضاءة LED في الجزء الخلفي والحافات، وتصميم مريح لتقليل الاحتكاك بين المعصم والجزء العلوي من المكتب، مع حجم مريح يناسب جميع الأيدي، ودعم مقاومة الماء لكليهما.

السعر: يمكنك الحصول على حزمة (CHONCHOW RGB) من أمازون السعودية بسعر 173 ريالًا سعوديًا فقط.

3- حزمة ZIYOU LANG اللاسلكية:



تأتي حزمة لوحة المفاتيح والماوس اللاسلكية من شركة ZIYOU LANG بتصميم من البلاستيك عالي الجودة، وتحتوي لوحة المفاتيح على مجموعة متنوعة من مصابيح LED تتغير تلقائيًا مع 3 مستويات سطوع يمكنك الاختيار من بينها، مع 12 مفتاحًا قابل للتخصيص، ودعم مقاومة الماء.

ويأتي الماوس بزر يتح لك كتم الصوت مع 7 ألوان LED، وبكرة من المعدن، كما يمكنك تخصيصه وتعديله بأربع سرعات مختلفة، مما يساعدك على تحديد المواقع بدقة، والحصول على احساس غامر عند لعب الألعاب التي تتطلب الماوس في منصة PlayStation 4.

السعر: يمكنك الحصول على حزمة (ZIYOU LANG) اللاسلكية من موقع أمازون السعودية بسعر 198 ريالًا سعوديًا فقط.

4- حزمة Logitech MK360 اللاسلكية:



تعمل شركة Logitech في مجال إنتاج لوحات المفاتيح والماوس لفترة طويلة، وتعتبر حزمة لوحة المفاتيح والماوس MK360 خيارًا ممتازًا للاعبين، حيث تأتي هذه اللوحة بججم أصغر بنسبة 20% من لوحات المفاتيح العادية، ولكن مع ذلك توفر جميع الوظائف بشكل رائع، كما يمكنك تخصيصها بحسب رغبتك.

ويأتي الماوس المرفق معها بسرعة 2 جيجاهرتز مما يوفر اتصالاً قويًا مع منصة الألعاب الخاصة بك، وتتوفر الحزمة في موقع أمازون بسعر 29.99 دولارًا.







