كيف تعرف من قام بإلغاء متابعتك في إنستاجرام ؟

الطريقة الأساسية لمعرفة من الذي ألغى متابعتك في منصة إنستاجرام هي القيام بذلك يدويًا من خلال البقاء على رأس عدد المتابعين الدقيق والمستخدمين المحددين، وإذا لاحظت انخفاض في عدد المتابعين، فيمكنك عندئذٍ التحقق من قائمة المتابعة لهؤلاء المستخدمين المحددين للتحقق مما إذا كانوا لا يزالون يتابعونك أم لا. ومن الواضح أن هذه الطريقة تستهلك الوقت وغير عملية، خاصة عندما يكون لديك الكثير من المتابعين الذين يتقلبون بانتظام.

تطبيقات الطرف الثالث التي يجب استخدامها لتحليل المتابعين:

لقد اتخذت منصة إنستاجرام بالفعل إجراءات صارمة ضد واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها لأسباب تتعلق بالخصوصية، وإذا حاولت استخدام تطبيق زعم أنه يوضح لك من قام بإلغاء متابعتك ولكنك لاحظت أنه لا يعمل، فقد تفسر هذه التغييرات التي تم إجراؤها على إنستاجرام (API) هي السبب.

ومع ذلك، هناك عدد قليل من تطبيقات الجهات الخارجية الجيدة التي لا يزال بإمكانها مساعدتك، وفيما يلي ثلاثة منها مختلفة تتصل بحسابك في إنستاجرام وتخبرك ببعض المعلومات المفيدة عن متابعيك (وغير المتابعين).

FOLLOW METER:

هو تطبيق يمنحك رؤى حول شعبيتك على إنستاجرام والمعجبين السريين والمتابعين الذين لا يتفاعلون، وبمجرد تنزيل وتثبيت التطبيق على جهاز iOS أو أندرويد سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك في إنستاجرام من خلال التطبيق.

FOLLOWERS TRACKER PRO:

قد يكون لدى Followers Tracker Pro كلمة (pro) في اسمه، ولكن يمكنك تنزيله مجانًا والبدء في استخدامه على الفور (مع عمليات الشراء داخل التطبيق للحصول على مزايا إضافية). ويعمل هذا التطبيق كمتتبع بسيط مع واجهة نظيفة وبديهية. ويمكن لمستخدمي نظام iOS تنزيله.

FOLLOW COP:

إذا كنت من مستخدمي أندرويد وتبحث عن تطبيق تتبع أنيق للغاية، فإن Follow Cop يستحق المراجعة تمامًا، حيث يتيح لك هذا التطبيق رؤية غير المتابعين (المستخدمون الذين لا يتابعونك)، والمستخدمين الذين ألغوا متابعتك، والمتابعين الوهميين، وأهم المعجبين والمزيد. ويمكن لمستخدمي أندرويد تنزيله الآن.

ماذا تفعل عندما معرفة من قام بإلغاء متابعتك على إنستاجرام؟

بمجرد استخدامك لأي من التطبيقات المذكورة أعلاه لمشاهدة غير المتابعين على إنستاجرام فإن الأمر متروك لك لتقرر ما إذا كان عليك محاولة استعادة هؤلاء المتابعين أو ببساطة تنساهم. وإذا اخترت محاولة إقناعهم بالعودة، فسيتعين عليك تخصيص بعض الوقت والطاقة للإعجاب بمنشوراتهم والتعليق عليها وربما حتى متابعتها.

بالنسبة للشركات وبناة العلامات التجارية، عادةً ما يكون الاحتفاظ بالمتابعين والعملاء أمرًا مهمًا للغاية ويمكن أن تكون هذه التطبيقات لا تقدر بثمن في الحفاظ على متابعيك على الشبكات الاجتماعية.





