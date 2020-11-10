كيفية مشاركة كلمة مرور الواي فاي في نظام أندرويد

أصبحت مشاركة كلمة مرور الواي فاي من هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد أكثر سهولة مع أندرويد 10، وقبل ذلك، كان الأمر يتعلق بقراءة كلمة مرور طويلة بينما يكتبها المستلم على جهازه، ومع تحديث نظام التشغيل، يمكن لمستخدمي أندرويد إنشاء رمز (QR) ببضع خطوات ومشاركته مع مستخدم أندرويد أو آيفون.

وإذا كنت تحتاج إلى مشاركة كلمة مرور الواي فاي من جهاز آيفون استخدم Airdrop لمشاركة كلمة المرور مع جهاز iOS آخر. ويمكنك مشاركة كلمة مرور الواي فاي الخاصة بك على جهاز أندرويد باستخدام تطبيق إنشاء رمز الاستجابة السريعة.

كيفية مشاركة كلمة مرور الواي فاي باستخدام رمز الاستجابة السريعة:

لا تتطلب مشاركة كلمة مرور الواي فاي في أندرويد 10 تطبيقًا؛ حيث يمكنك القيام بذلك من الإعدادات الخاصة بك. فعملية المشاركة هي نفسها، سواء كنت تشاركها مع مستخدم أندرويد أو آيفون. لكن أولاً تأكد من توصيل جهاز أندرويد بشبكة الواي فاي التي يريد ضيفك الانضمام إليها.

بمجرد انضمام الجهاز إلى الشبكة، ستتلقى إشعارًا.

اذهب للإعدادات.

انقر فوق الشبكة والإنترنت.

اضغط على اسم شبكة الواي فاي.

اضغط على ترس الإعدادات بجوار الاسم.

اضغط على مشاركة.

سيطلب منك هاتفك الذكي التحقق من أن المستخدم هو أنت باستخدام بصمة إصبعك أو رمز إلغاء القفل.

بمجرد فتح الهاتف، سيتم إنشاء رمز الاستجابة السريعة، وتظهر كلمة المرور أيضًا أسفل رمز الاستجابة السريعة في حالة عدم تمكن الجهاز من قراءة رمز الاستجابة السريعة أو عدم وجود كاميرا.

كرر هذه العملية لإنشاء رمز الاستجابة السريعة في كل مرة تحتاج فيها إلى مشاركة كلمة المرور الخاصة بك. وإذا كنت تتوقع استخدام هذه الميزة كثيرًا، فخذ لقطة شاشة لرمز الاستجابة السريعة، حتى لا تضطر إلى إعادة إنشائه بشكل متكرر.

كيفية الانضمام إلى شبكة الواي فاي عبر رمز الاستجابة السريعة:

إذا شارك شخص ما كلمة مرور (Wi Fi) معك باستخدام هذه العملية، فسيكون الاتصال بالشبكة أمرًا بسيطًا، سواء كان لديك هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد أو آيفون.

افتح تطبيق الكاميرا على جهاز أندرويد أو آيفون.

ضعه فوق رمز الاستجابة السريعة على شاشة الهاتف الآخر.

بعد أن تقرأ الكاميرا الرمز، ستتلقى إشعارًا بالانضمام إلى الشبكة. اضغط عليه للاتصال.

إذا لم تتعرف الكاميرا على رمز الاستجابة السريعة، فاكتب كلمة المرور المعروضة تحتها.





