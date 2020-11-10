كيفية إصلاح مشكلة الشاشة السوداء في هواتف أندرويد

قد تكون الشاشة السوداء على جهاز أندرويد محبطة، وإذا كان بإمكانك معرفة أن هاتف أندرويد قيد التشغيل، لكن الشاشة السوداء ولن تستجيب، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها والتي قد تجعله يعمل مرة أخرى.

كيف تبدو الشاشة السوداء في هواتف أندرويد؟

تختلف الشاشة السوداء من هاتف إلى آخر، وإذا كان هاتفك يحتوي على شاشة سوداء، فقد ترى:

وميض الأضواء الموجودة بالهاتف بشكل مناسب لكن الشاشة لا تعمل.

يمكنك استخدام الأزرار الموجودة على الهاتف وسماع أو الشعور بالاستجابات المناسبة، ولكن لا يتم عرض أي شيء على الشاشة.

يرن الهاتف أو يصدر أصواتًا للإشعارات، لكن لا يمكنك التفاعل مع الهاتف.

ما الذي يسبب الشاشة السوداء لهواتف أندرويد؟

لا يوجد شيء واحد يمكن أن يتسبب في ظهور الشاشة السوداء على جهازك الأندرويد، وفيما يلي بعض الأسباب، ولكن قد يكون هناك أسباب أخرى أيضًا:

قد تكون موصلات (LCD) الخاصة بالشاشة غير محكمة.

وجود خطأ فادح في النظام.

ربما تكون قد قمت بتثبيت التطبيقات غير المتوافقة.

ربما تم شحن الهاتف بشكل زائد لفترة طويلة من الوقت.

هناك ذاكرة تخزين مؤقتة للتطبيقات يجب مسحها.

تعرض الهاتف لحرارة شديدة.

كيفية إصلاح الشاشة السوداء في هواتف أندرويد:

بغض النظر عن السبب، هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها لإعادة تشغيل شاشة الهاتف:

تأكد من الأزرار: افحص الأزرار للتأكد من أنها ليست ملطخة بالأوساخ أو المستحضر أو ​​الوبر أو أي شيء آخر. ثم حاول تحرير الأزرار بالضغط على الزر عدة مرات في تتابع سريع. ويجب أن يتحرر الزر من الضغط عليه، وبعد قيامك بتنظيف الأزرار واختبارها تمامًا، حاول إعادة تشغيل الهاتف.

فحص وتنظيف منفذ الشحن: قد يمنع الغبار والحطام هاتفك من الشحن بشكل صحيح، لذلك قم بفحص وتنظيف منفذ الشحن. وإذا لزم الأمر، يمكنك النفخ برفق في منفذ الشحن أو استخدام عود أسنان خشبي لمحاولة إزالة أي شيء عالق، وبمجرد أن يصبح نظيفًا، قم بتوصيل هاتفك بالشحن واتركه لمدة 10 دقائق تقريبًا. وبعد الشحن لفترة قصيرة، حاول إعادة تشغيل الهاتف.

انتظر حتى نفاد البطارية تمامًا ويتم إغلاق الهاتف ثم قم بشحنه من جديد وأعد تشغيله بعد شحنه بالكامل: وإذا كان هناك خطأ فادح في النظام تسبب في ظهور الشاشة السوداء، فيجب أن يعمل هذا على تشغيل هاتفك مرة أخرى.

اضغط على هاتفك من كلا الجانبين واضغط على الأمام والخلف معًا: إذا كان هناك اتصال غير محكم في شاشة (LCD)، فقد يساعد ذلك في إعادة تثبيت الاتصال وتشغيل الشاشة مرة أخرى. وإذا نجح ذلك، ففكر في أخذ الهاتف إلى مركز خدمة معتمد لجعله يعيد تثبيت كابل (LCD) بإحكام.

فرض إعادة تشغيل الهاتف: يمكن إصلاح العديد من أخطاء النظام الخطيرة من خلال القيام بإعادة التشغيل. واعتمادًا على طراز هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد قد تحتاج إلى استخدام مجموعة من الأزرار لفرض إعادة تشغيل الهاتف.

قم بتوصيل الهاتف بالشاحن وانتظر خمس دقائق ثم حاول القيام بإعادة التشغيل بالقوة: هذا يضمن أن الهاتف لديه طاقة كافية لإعادة التشغيل، ويمكن أن تؤدي إعادة التشغيل إلى مسح أي أخطاء قد تؤثر على الشاشة.

قم بإزالة البطارية: وانتظر 30 ثانية أو أكثر، ثم أعد تركيب البطارية وابدأ تشغيل هاتفك، وإذا لم تتمكن من إزالة البطارية من هاتفك، فستحتاج إلى السماح لهاتفك بالتفريغ بالكامل ثم أعد شحنه وحاول إعادة تشغيل الهاتف مرة أخرى.

قم بإزالة القلم ومعرفة ما إذا كان يتسبب في ظهور الشاشة: إذا كان الأمر كذلك، فانتقل إلى الإعدادات ثم الإدارة العامة ثم إعادة التعيين ثم اختر إعادة التشغيل التلقائي وحدد موعدًا لإعادة تشغيل هاتفك. وسيتعين عليك الانتظار لمعرفة ما إذا كانت إعادة التشغيل التلقائية تعمل على حل مشكلتك.

إذا كان لديك هاتف سامسونج، فاستخدم ( Smart Switch ) لتوصيل هاتفك بجهاز الحاسب الخاص بك وحاول الوصول إليه أو إعادة تشغيله أو نسخه احتياطيًا من هناك.

أعد تشغيل هاتفك في الوضع الآمن: قد يسمح لك الوضع الآمن بالتنقل عبر الهاتف لإعادة تشغيله أو مسح ذاكرة التخزين المؤقتة أو أداء مهام أخرى يمكن أن تساعد في حل مشكلة الشاشة السوداء.





