خدمة اشتراك جديدة من سبوتيفاي قد تنال إعجاب الكثيرين .. إليك التفاصيل

مع كثرة خدمات بث الموسيقى الموجودة الآن، أصبحت منصة (سبوتيفاي) Spotify أكثر حرصًا على تقديم الكثير من الميزات والخيارات لمستخدميها. وقد ظهرت بعض الشائعات التي تفيد بأن المنصة في طريقها لتقديم سلسلة من حلقات البودكاست الأصلية والحصرية كوسيلة لتمييز تطبيقها عن باقي الخدمات المنافسة، مثل: آبل ميوزك.

هل ستقوم منصة سبوتيفاي بإطلاق الخدمة حقًا؟

حتى الآن لم تؤكد الأمر بصفة رسمية، حيث بدأت شركة بث الموسيقى التي تتخذ من السويد مقراً لها في إرسال استطلاعات تطلب من المستخدمين إبداء آرائهم حول عرض يركز على تقديم محتوى حصري يتعلق بحلقات بودكاست برسوم شهرية.

حيث حصل بعض المستخدمين على هذا الاستطلاع الذي يركز بشكل أساسي على الحصول على تعليقاتهم حول اقتراح عدة مستويات مختلفة للاشتراك في البودكاست، تتراوح أسعار الاشتراك فيها من 3 دولارات إلى 8 دولارات شهريًا.

ولكن في الوقت الحالي، تطلب سبوتيفاي من المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع بعدم إساءة فهم هذا كدليل على أن هذه الخدمة قيد الإعداد رسميًا، حيث ذكر متحدث باسم الشركة: “في الوقت الحالي، نجري بشكل روتيني عددًا من الاستطلاعات في محاولة لتحسين تجربة المستخدم لدينا، وتنتهي بعض هذه الاستطلاعات لتمهيد الطريق لتقديم خدمة جديدة، والبعض الآخر يُستخدم فقط للحصول على بعض المعرفة، وحاليًا ليس لدينا المزيد من الأخبار لمشاركتها بشأن الخطط المستقبلية في هذا الوقت”.

ومع عدم تأكيد إطلاق هذه الخدمة رسميًا حتى الآن، إلا أنه من المثير للاهتمام بالتأكيد أن نرى أن سبوتيفاي تفكر في هذا الأمر بالفعل، حيث يشير الاستطلاع، على سبيل المثال: إلى أن أرخص خطة اشتراك ستتضمن الإعلانات ولكن في الوقت نفسه يتيح للمشترك الوصول إلى المقابلات والحلقات الحصرية في الخدمة.

بينما ستوفر خطة الاشتراك الأغلى وصولاً مبكرًا إلى بعض حلقات البودكاست الأصلية، بالإضافة إلى محتوى عالي الجودة بدون إعلانات، والأهم من ذلك، يجب التأكيد على أنه كما تم التصور والتلميح في هذا الاستطلاع، فإن الرسوم الشهرية التي ستدفعها مقابل عرض البودكاست هذا ستكون منفصلة تمامًا عن اشتراك موسيقى Spotify) Premium) ولن تشملها.

من ناحية أخرى، وبسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم، فإن الكثير من مستخدمي خدمات بث الموسيقى أصبحوا أكثر توجهًا للاستماع إلى حلقات البودكاست في مختلف الفئات عندما لا يريدون الاستماع إلى الموسيقى، وهذا يعني أن من شأن هذه الميزة في تطبيق (سبوتيفاي) أن تجلب الكثير من المستخدمين الذين يريدون الاستماع إلى القصص والمقابلات الحصرية عوضًا عن الموسيقى.





