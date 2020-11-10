إطلاق جهاز Android TV Box بعلامة نوكيا التجارية

هناك جهاز Android TV Box جديد يحمل علامة نوكيا التجارية في طريقه إلى أوروبا، وذلك وفقًا لموقع Golem.de.

ويأتي الجهاز باسم Streaming Box 8000، وتطرحه الشركة النمساوية Streamview في السوق، ويشير موقعها عبر الويب إلى أنها قد مُنحت ترخيصًا لعلامة Nokia التجارية لبيع أجهزة التلفاز الذكية وأجهزة فك التشفير وأجهزة راديو البث الصوتي الرقمي في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويُقال: إن جهاز البث الجديد يدعم تشغيل المحتوى بدقة 4K، ويأتي بسعر 100 يورو، وسيكون متاحًا في وقت لاحق من هذا العام – وذلك بالرغم من أن تاريخ الإصدار المحدد والبلدان لم يتم تأكيدها بعد.

ولا يُعد Streaming Box 8000 من الناحية الفنية أول جهاز Android TV Box يحمل علامة Nokia التجارية.

وأطلقت Flipkart في وقت سابق من هذا العام جهاز Nokia Media Streamer في الهند، الذي تبيعه مع مجموعة مختارة من أجهزة التلفاز التي تحمل علامة Nokia التجارية.

ووفقًا للمعلومات، فإن جهاز Streaming Box 8000 هو تقنيًا جهاز بث أعيد تسميته من شركة SEI Robotics.

ويُقال: إنه يقدم محتوى بدقة 4K – وذلك بالرغم من عدم ذكر أي من تنسيقات HDR المدعومة، ويعمل بنظام أندرويد 10، ويتم تشغيله بواسطة معالج Amlogic S905X3.

وبحسب الصور التي نشرتها موقع Golem.de، فإن جهاز البث يتضمن مجموعة نموذجية من المنافذ، ومن ضمنها منفذ HDMI، ومخرج الصوت بالألياف البصرية، ومنفذ USB-C، ومنفذ USB-A ، وإيثرنت سلكي.

ويأتي مع جهاز تحكم عن بُعد بالحجم الكامل مع مجموعة نموذجية من عناصر التحكم، حيث توجد أربعة أزرار للوصول إلى خدمات البث، ومن ضمنها يوتيوب ونيتفليكس و Amazon Prime Video و Google Play.

وبالرغم من أنه سيتم وضع شعار نوكيا عليه، إلا أن جهاز البث هذا – Streaming Box 8000 – لا يتضمن أي عناصر من نوكيا أو HMD Global، التي ترخص اسم نوكيا لبيع الهواتف الذكية.

وأصبحت أنظمة تشغيل أجهزة التلفاز الذكية المدمجة شائعة بشكل كبير، إلا أن أجهزة البث المستقلة العاملة بمنصة Android TV كانت أقل شعبية في السنوات الأخيرة.





