آبل تعلن عن ماك بوك برو جديد يعمل بمعالج ‏M1‎

أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء خلال حدثها الخاص عن جهاز (ماك بوك برو) MacBook Pro الجديد الذي يمتاز بأنه يحتوي معالجها الخاص (إم1) M1 الذي أُعلن عنه اليوم أيضًا، إلى جانب منتجات أخرى، مثل: حاسوب (ماك بوك أير) MacBook Air الجديد.

وقالت آبل: إن شريحة M1 تعد أقوى شريحة صنعتها آبل على الإطلاق، وهي تعد – مع نظام (ماك أوإس بيج سر) macOS Big Sur – بتجربة مثالية. وتوفر الشريحة أداءً أسرع بما يصل إلى 3.5 مرات لوحدة المعالجة المركزية، وأداءً أسرع بما يصل إلى 6 مرات لوحدة معالجة الرسومات، وقدرات تعلم آلي أسرع بما يصل إلى 15 مرة، وعمر بطارية أطول بمقدار الضعفين.

وأضافت الشركة أن جهاز (ماك بوك برو) بقياس 13 بوصة يعد أشهر حاسوب محمول احترافي من آبل. ومع شريحة M1 ونظام (ماك أوإس بيج سر) Big Sur، يصبح الحاسوب أقوى وأكثر احترافية.

وأوضحت آبل أن وحدة المعالجة المركزية الثمانية النوى تكون – عند إقرانها بنظام التبريد النشط في (ماك بوك برو) – أسرع بمقدار 2.8 مرة مقارنةً بالجيل السابق، مما يوفر أداءً يغير قواعد اللعبة عند تجميع التعليمات البرمجية وتحويل ترميز الفيديو وتحرير الصور العالية الدقة.

وتتميز وحدة معالجة الرسومات الثمانية النوى بأنها أسرع بما يصل إلى 5 أضعاف، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بأداء رسومات فائق السلاسة سواء كانوا يصممون لعبة تتطلب رسومات مكثفة أو منتجًا جديدًا.

وبحسب آبل، فإن جهاز (ماك بوك برو) الجديد يمتاز بأنه – مع شريحة M1 – أسرع بثلاث مرات مقارنةً بالحاسوب المحمول الأكثر مبيعًا والذي يعمل بنظام ويندوز في فئته.

ويوفر الحاسوب الجديد ما يصل إلى 17 ساعة من تصفح الويب عبر الشبكات اللاسلكية، وما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو، ويوفر (ماك بوك برو) ما يصل إلى ضعف عمر البطارية مقارنةً بالجيل السابق، وأطول عمر للبطارية على جهاز ماك على الإطلاق.

وبالمقارنة مع الجيل السابق، يمكن لجهاز (ماك بوك برو) بقياس 13 بوصة الذي يعمل بشريحة M1 إنشاء التعليمات البرمجية في Xcode بسرعة تصل إلى 2.8 مرة، وتصميم مشاهد الألعاب المعقدة بسلاسة في Unity Editor على نحو أسرع بمقادر 3.5 أضعاف.

وتشتمل الميزات الجديدة الأخرى في الجهاز الجديد بقياس 13 بوصة على ميكروفونات بجودة الاستوديو للتسجيلات والمكالمات الفائقة الوضوح، كما أن أحدث كاميرا ويب من آبل تتيح الحصول على صور أوضح، ومزيد من التفاصيل في الظلال أثناء مكالمات الفيديو.

وقالت آبل: إن جهاز (ماك بوك برو) الجديد بقياس 13 بوصة متاح بسعر يبدأ من 1,299 دولارًا أمريكيًا، ولقطاع التعليم بسعر يبدأ من 1,199 دولارًا أمريكيًا.





