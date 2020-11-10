آبل تعلن عن ماك بوك أير جديد يعمل بمعالجها ‏M1‎

أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء خلال حدثها الخاص عن جهاز (ماك بوك أير) MacBook Air الجديد الذي يمتاز بأنه يحتوي معالجها الخاص (إم1) M1 الذي أُعلن عنه اليوم أيضًا.

وقالت آبل: إن شريحة M1 تعد أقوى شريحة صنعتها آبل على الإطلاق، وهو تعد – مع نظام (ماك أوإس بيج سر) macOS Big Sur – بتجربة مثالية. وتوفر الشريحة أداءً أسرع بما يصل إلى 3.5 مرات لوحدة المعالجة المركزية، وأداءً أسرع بما يصل إلى 6 مرات لوحدة معالجة الرسومات، وقدرات تعلم آلي أسرع بما يصل إلى 15 مرة، وعمر بطارية أطول بمقدار الضعفين.

وأشار آبل إلى أن (ماك بوك أير) هو جهاز ماك الأكثر شهرة من آبل، والحاسوب المحمول الأكثر مبيعًا في العالم بقياس 13 بوصة.

وبفضل كفاءة الطاقة لشريحة M1، يوفر (ماك بوك أير) أداءً قويًا بدون مروحة، مما يعني أنه بغض النظر عما يفعله المستخدمون، فإنه يظل صامتًا تمامًا. ويتميز الحاسوب الجديد بعمر بطارية غير عادي، مع ما يصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب عبر الشبكات اللاسلكية، وما يصل إلى 18 ساعة من تشغيل الفيديو.

وبالمقارنة مع الجيل السابق، يمكن لجهاز (ماك بوك أير) الذي يعمل بشريحة M1، تصدير مشروع للويب باستخدام iMovie بسرعة تصل إلى 3 أضعاف، ودمج التأثيرات الثلاثية الأبعاد في الفيديو في برنامج Final Cut Pro بسرعة تصل إلى 5 أضعاف.

وتشمل الميزات الجديدة الأخرى في الجهاز الجديد أحدث معالج لإشارات الصور من آبل في شريحة M1، والذي يعمل على تحسين جودة صورة الكاميرا مع تقليل الضوضاء على نحو أفضل، ومدى ديناميكي أكبر، وتوازن تلقائي محسّن للون الأبيض.

وقالت آبل: إن جهاز (ماك بوك أير) الجديد سيحافظ على سعره الحالي الذي يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا، ولقطاع التعليم بسعر يبدأ من 899 دولارًا أمريكيًا.





