Yamaha تقدم السكوتر الكهربائي الجديد e-Vino

أطلقت العلامة التجارية اليابانية Yamaha سكوتر e-Vino الكهربائي الجديد المنخفض التكلفة بتصميم مشابه لتصميم دراجة (فيسبا) Vespa الشهيرة.

وبالرغم من البداية البطيئة لدخول سوق الدراجة النارية الكهربائية والسكوتر الكهربائية، فقد حققت Yamaha تقدمًا في هذه الصناعة حديثًا.

ويجعل الحجم الصغير والمدى المنخفض هذا السكوتر خاصًا بالمناطق الحضرية فقط، وهو عبارة عن نسخة كهربائية من سكوتر Vino، المستخدم على نطاق واسع في آسيا.

ويزن سكوتر e-Vino الصغير ذو المقعد الواحد 68 كيلوجرام دون بطارية، ويصبح 74 كيلوجرام مع تثبيت بطارية واحدة بقوة 500 واط.

وهناك أيضًا خيار إضافة بطارية ثانية لمضاعفة المدى. وذلك بالنظر إلى أن مدى البطارية الواحدة يبلغ 29 كيلومتر (18 ميل) فقط، بينما يمكن أن يصل المدى مع البطارية الثانية إلى 58 كيلومتر (36 ميل).

ومن المهم ملاحظة أن هذه الحسابات تتم باستخدام سرعة تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة (18 ميل في الساعة) مع راكب صغير يبلغ وزنه 55 كيلوجرام، أي أنها معايير غير واقعية إلى حد ما للحياة اليومية.

وتبلغ السرعة القصوى لسكوتر e-Vino نحو 44 كيلومتر في الساعة (27 ميل في الساعة).

وتحتاج عملية إعادة شحن السكوتر لمدة 3 ساعات باستخدام مقبس حائط ياباني قياسي، ويمكن إزالة البطاريات الصغيرة بسهولة ونقلها إلى داخل المنزل.

ويأتي المحرك بقوة 580 واط، ويصل عند الذورة إلى 1200 واط، وهناك زر Boost يعمل على زيادة الطاقة لمدة 30 ثانية، مما يجعله مجرد سكوتر كهربائي حضري للتجول في جميع أنحاء المدينة.

وهناك شاشة LCD واضحة تتيح لك معرفة أن طاقتك منخفضة، ويمكنك الحصول على الوضع القياسي ووضع الطاقة.

وظهر سكوتر e-Vino الكهربائي الجديد لأول مرة في سوق Yamaha المحلي في اليابان، لكنه قد لا يقتصر على الدراجين اليابانيين لفترة طويلة، حيث حصل السكوتر على براءة اختراع أوروبية، مما يعني أنه قد يتم توجيهه إلى الاتحاد الأوروبي قريبًا أيضًا.

ومع سعر إطلاق يبلغ نحو 2280 دولار أمريكي، فإن e-Vino بالتأكيد أقل سعرًا من معظم الدراجات البخارية الكهربائية الحضرية.

وتختبر Yamaha حاليًا تقنية البطاريات القابلة للتبديل، التي طورتها بالاشتراك مع Honda و Kawasaki و Suzuki، وبالنظر إلى توقيت إصدار هذا السكوتر، فمن الواضح أنه لا يتميز بهذه التقنية الجديدة.





