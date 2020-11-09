Virgin Galactic تطلق أول رحلة فضائية قريبًا

كشفت شركة Virgin Galactic أنها قد قررت فتح نافذة إطلاق الرحلة التجريبية عبر الطائرة الفضائية شبه المدارية SpaceShipTwo، بحيث من الممكن توقع إجراء الرحلة بين 19 و 23 نوفمبر.

وبدأت الشركة بالتحضير لأول رحلة فضاء خارج مقرها الجديد Spaceport America في نيو مكسيكو الشهر الماضي.

وقالت شركة الطيران في ذلك الوقت: سيتم فتح نافذة تخطيط الرحلة في 22 أكتوبر، لكنها لم تحدد موعدًا أكثر تحديدًا للانطلاق.

وجمعت الشركة الإعلان مع تقرير النتائج المالية للربع الثالث من عام 2020، وعلى ما يبدو، فإن SpaceShipTwo ستحمل حمولات تدر دخلًا على الشركة كجزء من برنامج فرص الطيران التابع لوكالة ناسا لهذه المهمة بالذات.

كما أكدت Virgin Galactic على الاتفاق الذي أبرمته ليطير عالم الكواكب الدكتور (آلان ستيرن) Alan Stern على متن SpaceShipTwo حتى يتمكن من إجراء تجارب في الفضاء تحت المداري.

وقالت الشركة: إنه سيتم إعادة فتح مبيعات تذاكر الرحلات دون المدارية في عام 2021 بعد رحلة (ريتشارد برانسون) Richard Branson، التي تأمل في تحقيقها في الربع الأول من عام 2021.

وأعلنت الشركة عن إيقاف برنامج One Small Step الذي افتتحته لإيصال العملاء المؤهلين إلى مقدمة الصف للحجوزات الثابتة في 31 ديسمبر، حيث وصل الرقم إلى ما يقرب من 900 مشارك في 31 أكتوبر.

وسمح البرنامج للمسافرين الجادين التسجيل عبر الإنترنت مع وديعة قابلة للاسترداد بقيمة 1000 دولار للدخول إلى المدار في وقت أقرب عندما تتوفر التذاكر.

وعلى الجانب المالي، فقد سجلت شركة Virgin Galactic خسارة صافية قدرها 77 مليون دولار، وهي أعلى بكثير من خسارتها الصافية البالغة 63 مليون دولار في الربع السابق.

وفي حين أن الرحلة القادمة ستكون الأولى خارج مقر Spaceport America، فإن SpaceShipTwo طارت إلى الفضاء مرتين في الماضي.

وكجزء من استعداداتها، قامت الشركة بتدريب طياريها باستخدام جهاز محاكاة أرضي وطائرتها الحاملة VMS Eve، التي لها هيكل وضوابط مشابهة جدًا لطائرة SpaceShipTwo.

كما أن الشركة فحصت المركبة الفضائية من خلال مجموعة من عمليات الفحص الأرضية قبل الطيران.

يذكر أن Virgin Galactic هي شركة طيران فضاء بريطانية ضمن مجموعة (فيرجن)، وتطور مركبات فضائية تجارية، وتهدف إلى توفير رحلات فضاء دون مدارية لسائحي الفضاء وعمليات الإطلاق دون المدارية لبعثات علوم الفضاء.





