iPhone 12 Studio من آبل يتيح لك تصميم هاتفك

أطلقت شركة آبل تطبيق الويب التفاعلي iPhone 12 Studio، وهو عبارة عن تجربة تتيح لمالكي iPhone 12 المحتملين تجربة مجموعات ألوان مختلفة من ملحقات هواتفهم الذكية.

وتعتبر تجربة iPhone 12 Studio بالنسبة لمستخدمي آيفون معادلة لتجربة Apple Watch Studio، وهي خدمة تتيح للمستخدمين اختيار ألوان مختلفة لساعة Apple Watch والأربطة من أجل العثور على المزيج المثالي.

ويتعلق الأمر هذه المرة بتخصيص iPhone 12، حيث سيتمكن زوار iPhone 12 Studio من الاختيار من بين نماذج iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، بكل ألوانها المتاحة.

ويمكن للمستخدمين بعد ذلك تحديد حافظة للجهاز، بالإضافة إلى حافظة MagSafe، التي يتم وضعها بعد ذلك فعليًا على الجهاز الذي يظهر عبر الشاشة.

وبمجرد التحديد، يُطلب من المستخدمين إدخال أسمائهم، ثم الاختيار من بين عرضين مختلفين لجهاز آيفون الخاص بهم، وينتج عن هذا صورة لمجموعة آيفون والإكسسوارات، إلى جانب وسم iPhone12studio#.

وتساعد هذه التجربة العملاء في الحصول على الملحقات التي يحبون مظهرها، وربما التشجيع على شراء عناصر إضافية مثل الحافظة.

ويتم أيضًا تأطير إنشاء صورة باسم المستخدم واستخدام الوسم لتمكين مشاركة تصميم المستخدم عبر الأداة من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى عكس Apple Watch Studio، فإن آبل تشجع المستخدمين على زيارة iPhone 12 Studio من خلال هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية، عبر رمز الاستجابة السريعة.

وكشف مصممو آبل أن مجموعة الحافظات الخاصة بمجموعة iPhone 12 مستوحاة من عمق ألوان الأحجار الكريمة، ومن المرجح أن تكون النماذج الأولية للملحقات الجديدة قد بدأت داخل الشركة منذ أكثر من عامين.

وتوسع عالم ملحقات الأجهزة المحمولة من آبل بشكل كبير مع إطلاق تشكيلة iPhone 12 ومنتجات MagSafe، وبالتالي فإن آبل مستعدة للتعامل مع تلك الإضافات مثل عناصر الموضة.

من الواضح أن آبل تأمل في أن تزداد احتمالية شراء ملحقات MagSafe الرسمية إذا كان بإمكانك معرفة مدى توافقها وشرائها جميعًا بسهولة نسبية.





