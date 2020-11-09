ويندوز 10.. كيفية الحصول على شريط المهام المظلم

قبل تحديث مايو 2019، استخدم نظام ويندوز 10 قائمة إبدأ داكنة والآن يتم تعيينها افتراضيًا على سمة خفيفة بشكل افتراضي، وإذا قمت بتمكين الوضع المظلم فإن جميع تطبيقاتك تصبح مظلمة، لذلك إليك كيفية الحصول على واجهة مظلمة لنظام التشغيل مع التطبيقات:

قم بتشغيل إعدادات ويندوز عن طريق فتح قائمة إبدأ والنقر فوق رمز الترس، أو يمكنك الضغط على (Windows + I) على لوحة المفاتيح.

عند فتح خيار الإعدادات قم بتحديد خيار التخصيص.

بعد تحديد خيار التخصيص قم بتحديد خيار الألوان من الشريط الجانبي.

في إعدادات الألوان، حدد القائمة المنسدلة (اختر لونك). وإذا قمت بالنقر فوقه، فسترى ثلاثة خيارات:

الفاتح: يحافظ هذا على نظام ويندوز 10 في سمة الإضاءة الافتراضية الخاصة به، والتي تتضمن نوافذ تطبيق ذات ألوان فاتحة وشريط مهام فاتح وقائمة إبدأ ومركز الإجراءات. المظلم: يعمل هذا الخيار على تشغيل سمة الوضع المظلم في نظام ويندوز 10 مما يجعل كل من نوافذ التطبيق وقائمة إبدأ وشريط المهام ومركز الإجراءات مظلمة. المخصص: يسمح لك هذا الإعداد باختيار مجموعة من إعدادات المظهر المظلم والفاتح، بما في ذلك سمة شريط المهام الداكنة مع سمة تطبيق فاتحة، والتي تعادل نسق ويندوز 10 القديم. وهذا ما ستختاره هنا.

انقر فوق القائمة المنسدلة (اختر لونك). وفي القائمة التي تظهر، حدد مخصص.

عند تحديد مخصص من قائمة الألوان، سيظهر خياران جديدان أسفل قائمة (اختر لونك).

بالنسبة إلى (اختيار وضع ويندوز الافتراضي)، حدد الوضع المظلم، أما بالنسبة إلى (اختيار وضع التطبيق الافتراضي)، اختر الوضع الفاتح.

على الفور، ستلاحظ أن شريط المهام أصبح الآن مظلمًا، بينما نوافذ التطبيق مضاءة – تمامًا كما كان يبدو نظام ويندوز 10

الجدير بالذكر أنه بدءًا من تحديث ويندوز 10 (October 2020)، قامت شركة مايكروسوفت بإزالة نافذة النظام من لوحة التحكم، ومع ذلك، فإن المعلومات لم تذهب إلى غير رجعة، فهي الآن في الإعدادات كصفحة (حول)، وفيما يلي خمس طرق لفتح نافذة النظام بسرعة في ويندوز 10 في جهاز الحاسب. لكن إذا لم تكن قد قمت بتثبيت تحديث ويندوز 10 (October 2020)، فستفتح هذه الاختصارات صفحة النظام في لوحة التحكم.





