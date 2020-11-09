7 تطبيقات تتيح لك الاستفادة من الميزات الجديدة في هواتف آيفون 12

تدعم جميع هواتف سلسلة (آيفون 12) الكثير من التحسينات والميزات الجديدة، حيث تعمل جميعها بأحدث معالج من آبل A14 – أول معالج يُصنع بتقنية 5 نانومتر – الذي يوفر أداءً أفضل بنسبة 50% عن الهواتف المنافسة، وتدعم جميعها شبكات الجيل الخامس 5G، وتضم كاميرا محسنة، وماسح ضوئي يعمل بتقنية LiDAR، وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك؛ تعمل جميع الطرز بنظام التشغيل iOS 14 الذي يحتوي على مجموعة من الميزات الجديدة الخاصة به، لذلك قد يتساءل الكثيرون عن أفضل التطبيقات التي تتيح لهم الاستفادة من ميزات الهواتف الجديدة.

سنستعرض اليوم 7 من أفضل التطبيقات التي تتيح لك تحقيق أقصى استفادة من هواتف آيفون 12:

1- تطبيق Halide Mark II:

يعتبر تطبيق (Halide) من أفضل تطبيقات الكاميرا لهواتف آيفون، كما يتضمن الإصدار الأخير من التطبيق الذي يحمل اسم (Halide Mark II) – وصدر مع إطلاق هواتف آيفون 12 – الكثير من الميزات الجديدة، منها: إعادة تصميم واجهة المستخدم مما يتيح لك الوصول إلى جميع عناصر التحكم في التقاط الصور بسهولة، والتقاط صور أفضل بتنسيق RAW وطرق متطورة لمعالجتها باحترافية.

يدعم التطبيق ميزة جديدة تُسمى (Coverage) تتيح لك الحصول على صورتين عند التقاط صورة واحدة، الأولى: صورة تم معالجتها يمكنك نشرها فورًا في التطبيقات والمنصات التي لا تقبل الصور بتنسيق RAW، والثانية صورة بتنسيق (RAW) بدون أي معالجة يمكنك تعديلها لاحقًا.

وميزة أخرى تُسمى (Instant RAW) تستخدم ميزات الكاميرا في هواتف آيفون 12 لتقديم صور بتنسيق (RAW) معدلة تشبه إلى حد كبير تنسيق JPEG، ولكن لا يزال يسمح لك بالتحكم في التحرير. بالإضافة إلى دعم تقنية (ProRAW) الجديدة كليًا – التي تقدمها آبل في هاتفي iPhone 12 Pro، و 12 iPhone Pro Max – لتوفير خيارات أوسع لتحرير الصور من خلال التحكم الكامل في الألوان والتفاصيل والنطاق الديناميكي.

2- تطبيق Fantastical:

تُعتبر تطبيقات آبل جيدة بشكل عام، ولكن هناك خيارات أفضل بكثير مثل: تطبيق (Fantastical) الذي يعتبر بديلًا رائعًا لتطبيق التقويم. حيث إنه تطبيق تقويم ومهام مدمج في تطبيق واحد يعمل بسلاسة عبر جميع أجهزة آبل الخاصة بك.

كما لديه مجموعة كبيرة من (الأدوات) widgets للاختيار من بينها بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة، يمكنك إضافتها في شاشة آيفون الرئيسية مما يتيح لك تتبع الأحداث والمهام والطقس والمزيد بسهولة.

3- تطبيق Spark Email:

يعتبر تطبيق (Spark Email) من أفضل تطبيقات البريد الإلكتروني بسبب تكامله مع الكثير من التطبيقات وأدوات التعاون، ودعمه الكثير من الميزات الذكية، مثل: ميزة (Smart Inbox) التي تتيح لك رؤية الرسائل الواردة المهمة، وحذف الرسائل غير المهمة بسرعة، حيث يقوم بتصنيف جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة بذكاء في ثلاث فئات هي: رسائل شخصية، وإشعارات، ورسائل إخبارية.

كما يتيح لك التطبيق التعاون مع زملائك في الفريق لإنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية معًا من خلال ميزة (real-time editor)، بالإضافة إلى جدولة رسائل البريد الإلكتروني لإرسالها لاحقًا، وميزة (Snooze)التي تتيح لك تأجيل الرد على رسائل معينة وإزالتها من صندوق البريد الوارد مؤقتًا لحين الحاجة إليها.

4- تطبيق 3d Scanner App:

يتيح لك تطبيق (3d Scanner App) الاستفادة من مستشعر LiDAR الموجود في هواتف آيفون 12، عن طريق مسح الأماكن والأشياء الثلاثية الأبعاد وإنشاء نسخ متماثلة افتراضية لها في هاتفك، ويمكنك تصدير هذه النسخ بتنسيقات متوافقة للاستخدام في برامج التصميم الثلاثي الأبعاد، مثل: blender، و 3dsmax، و sketchup وتعديلها بسهولة.

5- تطبيق LumaFusion:

يُعتبر (LumaFusion) من أفضل تطبيقات تحرير الفيديو، حيث يقدم واجهة مستخدم أنيقة وبسيطة، وميزات قوية للحصول على مقاطع فيديو احترافية، مثل: إنشاء مقاطع فيديو ذات نسب عرض إلى ارتفاع متنوعة، وضبط معدلات الإطارات وفقًا لما يناسبك من 18 إطارًا في الثانية إلى 240 إطارًا في الثانية لإنشاء مقاطع فيديو ذات حركات بطيئة، وإضافة تأثيرات إلى الصور والصوت، واستخدم أدوات فعالة لتصحيح الألوان، وإنشاء عناوين متعددة الطبقات مع النص والأشكال والصور، ومشاركة مقاطع الفيديو بسهولة في أي مكان مع التحكم في الدقة والتنسيق وجودة الضغط.

ومع هواتف آيفون 12 يمكنك الاستفادة من الميزات الجديدة في الكاميرا فعلى سبيل المثال: يمكنك تصوير فيديو HDR مع تقنية Dolby Vision وتحريره بسهولة.

6- تطبيق Things 3:

يساعدك تطبيق (Things 3) في التخطيط ليومك ومتابعة مهامك اليومية بسهولة في مكان واحد، حيث يتيح لك إنشاء فئة لكل مجال من مجالات حياتك، مثل: العمل والأسرة والشؤون المالية وغيرها، وهذا يحافظ على كل شيء منظمًا بدقة، ويساعدك على رؤية الصورة الكبيرة أثناء وضع خططك قيد التنفيذ.

يتكامل التطبيق مع تطبيق التقويم لمتابعة الأحداث والمهام معًا، ويتيح لك ضبط التذكيرات للمهام والأشياء التي ستقوم بها على مدار اليوم، واستخدام (الوسوم) Tags لتصنيف المهام والقوائم بسرعة.

يمكنك في هواتف آيفون 12 إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى شاشتك الرئيسية، وإنشاء مهام عبر المساعد الصوتي (Siri)، ويتكامل أيضًا مع تطبيق (Shortcuts) لأتمتة المهام الخاصة بك.

7- تطبيق Overcast:

يوفر لك تطبيق (Overcast) الكثير من الميزات للاستماع إلى ملفات البودكاست؛ مثل: ميزة (Voice Boost) لتحسين مستوى الصوت، وميزة (السرعة الذكية) Smart Speed ​​لتقليص الصمت والحصول على سرعة أعلى دون التأثير في جودة الصوت.

كما يتيح لك إنشاء قوائم تشغيل مخصصة بفضل ميزة الفلاتر الذكية، وكذلك تنزيل الملفات للاستماع إليها في حالة عدم الاتصال، والحصول على إشعارات عند وصول حلقات جديدة.





