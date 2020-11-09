هل هواتف آيفون أفضل أم هواتف أندرويد؟

عندما يتعلق الأمر بشراء أحد أفضل الهواتف الذكية، يمكن أن يكون الخيار الأول هو الأصعب: هل ستختار هاتف آيفون أم هاتف أندرويد حيث يقدم كلاهما الكثير من المزايا الرائعة وقد يبدو أنهما متماثلان بشكل أساسي بخلاف العلامة التجارية والسعر؟

الجودة:

العتاد هو المكان الأول الذي تتضح فيه الاختلافات بين هواتف أندرويد وهواتف آيفون. لكن آبل هي الوحيدة التي تصنع أجهزة آيفون لذلك فهي تتمتع برقابة شديدة للغاية على كيفية عمل البرامج والأجهزة معًا. ومن ناحية أخرى ، تقدم جوجل نظام أندرويد للعديد من صانعي الهواتف، لهذا السبب تختلف هواتف أندرويد اختلافًا كبيرًا في الحجم والوزن والمزايا والجودة.

تميل هواتف أندرويد ذات الأسعار المتميزة إلى أن تكون جيدة مثل هواتف آيفون من حيث الجودة، ولكن خيارات أندرويد الأرخص تكون أكثر عرضة للمشاكل، وبالطبع يمكن أن تواجه أجهزة آيفون مشكلات في الأجهزة أيضًا، لكنها أعلى جودة بشكل عام.

التوافق مع نظام التشغيل:

للتأكد من أن لديك دائمًا أحدث وأكبر إصدار من نظام تشغيل هاتفك الذكي، يجب عليك الحصول على آيفون. وهذا لأن بعض صانعي هواتف الأندرويد بطيئون في تحديث هواتفهم إلى أحدث إصدار من إصدار نظام التشغيل، وفي بعض الأحيان لا يقومون بتحديث هواتفهم على الإطلاق.

في حين أنه من المتوقع أن تفقد الهواتف القديمة في النهاية دعمها لأحدث نظام تشغيل، فإن دعم آبل للهواتف القديمة أفضل بشكل عام.

التطبيقات:

يقدم متجر تطبيقات آبل تطبيقات أقل من جوجل بلاي، ولكن الاختيار العام ليس هو العامل الأكثر أهمية. وتشتهر آبل بالصرامة بشأن التطبيقات التي تسمح بها، في حين أن معايير جوجل متساهلة. وعلى الرغم من أن سيطرة آبل قد تبدو ضيقة للغاية، إلا أنها تمنع أيضًا مواقف مثل تلك التي تم فيها نشر نسخة مزيفة من واتساب على جوجل بلاي وقام بتنزيلها مليون شخص قبل إزالتها. وهذا تهديد أمني محتمل كبير. علاوة على ذلك، اشتكى بعض المطورين من صعوبة التطوير للعديد من الهواتف المختلفة.

الألعاب:

كان هناك وقت كانت فيه ألعاب الفيديو المحمولة تهيمن عليها Nintendo’s 3DS و Sony Playstation Vita. غير iPhone ذلك.

ربما تكون أجهزة آبل هي المهيمنة في سوق ألعاب الفيديو على الأجهزة المحمولة مع عشرات الآلاف من الألعاب الرائعة وعشرات الملايين من اللاعبين. وفي الواقع، أدى نمو آيفون كمنصة للألعاب إلى توقع بعض المراقبين أن تتفوق شركة آبل على Nintendo وسوني كمنصة ألعاب محمولة رائدة.

وأدى التوقع العام بأن تكون تطبيقات أندرويد مجانية إلى اهتمام مطوري الألعاب بجني الأموال لتطوير تطبيقات آيفون أولاً، ونظرًا لمشاكل التطوير لنظام أندرويد توقفت بعض شركات الألعاب عن إنشاء الألعاب لهذا النظام.

الدعم:

يعمل كلا النظامين الأساسيين للهواتف الذكية بشكل جيد، وفي الاستخدام اليومي لا يحدث خلل عادة، ومع ذلك، ينهار كل شيء من حين لآخر، وعندما يحدث ذلك، فإن كيفية حصولك على الدعم مهمة.

مع أجهزة آبل يمكنك ببساطة اصطحاب جهازك إلى أقرب متجر (Apple Store)، حيث يمكن لمتخصص المساعدة في حل مشكلتك.

لا يوجد ما يعادل ما تقدمه آبل من قبل الشركات المصنعة لهواتف أندرويد، لكن يمكنك الحصول على دعم لأجهزة أندرويد من شركة الهاتف التي اشتريت منها هاتفك أو الشركة المصنعة أو ربما حتى متجر البيع بالتجزئة الذي اشتريته منه.

عمر البطارية:

تحتاج أجهزة آيفون القديمة إلى إعادة شحن بطارياتها كل يوم، ويمكن أن تستمر الطرز الحديثة أيامًا بدون شحن، على الرغم من أن الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل تميل إلى خفض عمر البطارية حتى يتم تحسينها في الإصدارات اللاحقة.

يعد وضع البطارية أكثر تعقيدًا مع نظام أندرويد، ونظرًا للتنوع الكبير في خيارات الأجهزة، تحتوي بعض الطرز على شاشات مقاس 7 بوصات ومزايا أخرى تعمل على زيادة عمر البطارية.

ولكن بفضل المجموعة المتنوعة من طرازات أندرويد، هناك أيضًا بعض الطرازات التي توفر بطاريات فائقة السعة. وإذا كنت لا تمانع في الحجم الإضافي، وتحتاج حقًا إلى بطارية تدوم طويلاً، فيمكن لنظام الأندرويد أن يوفر لك جهازًا يعمل لفترة أطول بكثير من آيفون بشحنة واحدة.





