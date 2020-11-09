ملايين مواقع الويب لن تعمل في هواتف أندرويد القديمة في 2021.. إليك التفاصيل

استغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى تعمل معظم مواقع الويب الآن ببروتوكول (HTTPS) بشكل آمن، ويعود الفضل في ذلك إلى شركة جوجل، حيث جعلته عامل تصنيف مهم في سياسات (تحسين الظهور محركات البحث) SEO. ولكن خلال عام 2021 القادم لن يتمكن مستخدمو الإصدارات القديمة من نظام التشغيل أندرويد من الوصول إلى الملايين من مواقع الويب الآمنة.

يعود السبب في ذلك إلى أن الملايين من مواقع الويب تستخدم شهادات (Let’s Encrypt) المجانية للتشفير، ونشر برتوكول (HTTPS) الآمن، حيث تستخدم نسبة 30% تقريبًا من جميع نطاقات الويب هذه الشهادات.

عندما تأسست مجموعة (Let’s Encrypt) تقدمت بطلب للحصول على شهادة (ISRG Root X1) الخاصة بها لتضمينها في جميع المتصفحات وأنظمة التشغيل، ثم قامت بالتعاقد مع (IdenTrust) لتقديم شهادة (DST Root X3) التي كانت موجودة بالفعل في أنظمة التشغيل: أندرويد، و iOS، و macOS، وويندوز لسنوات.

ولكن من المقرر أن تنتهي صلاحية شراكة (Let’s Encrypt) مع (IdenTrust) في 1 سبتمبر 2021، ولا تخطط المجموعة لإبرام اتفاقية توقيع متبادل أخرى. هذا يعني أن جميع المتصفحات وأنظمة التشغيل لن تعمل بعد هذا الوقت مع المواقع والخدمات التي تستخدم شهادات المجموعة.

لذلك حذرت (Let’s Encrypt) في منشور لها من أن هواتف أندرويد التي تعمل بإصدار أندرويد (7.1.1 Nougat) أو أي إصدار أقدم منه ستكون من الأجهزة المتأثرة التي لن تحظى بتقنيات مواقع الويب الآمنة بحلول سبتمبر 2021، لذلك يجب على مستخدمي هواتف أندرويد القديمة ترقية هواتفهم قبل الموعد المحدد.

يصل عدد مواقع الويب التي لن تعمل على هواتف أندرويد القديمة إلى 220 مليون موقع، كما أن الأمر لن يتوقف على مواقع الويب فقط، بل قد يؤثر ذلك في التطبيقات التي تحصل على البيانات من مواقع ويب تستخدم شهادة (Let’s Encrypt) أيضًا.

تشير التقارير إلى أن نسبة 34% من أجهزة أندرويد لم يتم تحديثها إلى إصدار (Android 7.1) أو أي إصدار أحدث، ونظرًا إلى وجود ما يقرب من 2.5 مليار مستخدم لأجهزة أندرويد، فهذه النسبة تعني أن هناك ملايين من الأجهزة ستواجه هذه المشكلة.

ما هو الحل بالنسبة للأشخاص الذين لن يتمكنوا من ترقية هواتفهم القديمة؟

إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد اشتريته في نهاية 2016 أو خلال 2017 فقد يكون يعمل بإصدار أندرويد 7، لذلك يجب عليك الانتقال إلى الإعدادات والتحقق من إصدار نظام أندرويد الذي يعمل به هاتفك، وإذا وجدت أن هاتفك غير متوافق مع (Android 7.1.2) أو إصدار أحدث، فقد حان وقت لشراء هاتف جديد.

الحل الوحيد أمام مستخدمي هواتف أندرويد القديمة الذين لن يتمكنوا من ترقية هواتفهم، هو استخدام متصفح (Firefox) للوصول إلى مواقع الويب، حيث يدعم تقنيات التصفح الآمن على تلك الأجهزة، نظرًا إلى أنه يعتمد على قائمة الشهادات الخاصة به التي تتضمن شهادة (Let’s Encrypt)، ولكن هذا لا يمنع التطبيقات والوظائف الأخرى خارج المتصفح من التأثر.







