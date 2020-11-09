سوني تكشف عن مفاجآت جديدة تخص منصة ‏PS5‎

تعتزم شركة سوني إطلاق منصة الألعاب الجديدة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 يوم الخميس المقبل الموافق 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، والآن نشرت الشركة الكثير من الإجابات على الأسئلة الشائعة التي توضح الكثير من التفاصيل المتعلقة بمنصة الألعاب الجديدة.

وورد في الأسئلة أن بعض ألعاب (بلاي ستيشن 5) ستكون حرة من الارتباط الجغرافي، مما يعني أن اللاعبين سيكونون قادرين على لعب بعض الألعاب من بلدان أخرى دون أي مشكلات. على سبيل المثال، إن كان هناك لعبة مخصصة لليابان، فإنه يمكن للاعبين في الولايات المتحدة لعبها هناك.

وستدعم منصة (بلاي ستيشن 5) أيضًا خدمة الألعاب السحابية (بلاي ستيشن ناو) PlayStation Now من سوني، مما يعني أنه سيكون بالإمكان لعب ألعاب (بلاي ستيشن) الأقدم بعدد أكثر مما كان يُعتقد سابقًا.

وتتيح خدمة (بلاي ستيشن ناو) تنزيل ألعاب (بلاي ستيشن 4) وبثها، ولكنها أيضًا قادرة على بعض ألعاب منصتي (بلاي ستيشن 3)، و(بلاي ستيشن 2).

وقالت سوني بالفعل: إن معظم ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4) البالغ عددها 4,000 لعبة ستعمل على منصة (بلاي ستيشن 5)، وتُظهر الاختبارات المبكرة أن العديد من ألعاب (بلاي ستيشن 4) تُلعب على نحو أفضل على المنصة الجديدة.

وتتيح الشركة لمشتركي خدمة (بلاي ستيشن بلس) PlayStation Plus الوصول إلى بعض من أفضل ألعاب (بلاي ستيشن 4) من خلال مجموعة (بلاي ستيشن بلس) على (بلاي ستيشن 5).

أكدت شركة سوني لموقع (ذا فيرج) The Verge قبل أيام أن مالكي (بلاي ستيشن 5) لن يتمكنوا من توسعة مساحة التخزين الخاصة بالمنصة عند الإطلاق.

وفي حين تتميز منصة (بلاي ستيشن 5) بفتحة داخلية مخصصة يمكنها أن تناسب نظريًا محركات أقراص الحالة الصلبة M.2 SSD القياسية، ويمكن الوصول إليها بسهولة، إلا أنه يبدو أن الفتحة ستُعطل عند الإطلاق. وقالت سوني لموقع The Verge التقني: إن الفتحة محجوزة لتحديث مستقبلي.

يُشار إلى أن منصة (بلاي ستيشن 5) تدعم أقراص التخزين الخارجية عبر منفذ USB، وقد أكدت سوني لموقع The Verge أن الدعم متوفر اعتبارًا من اليوم الأول للإطلاق.





