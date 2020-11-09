سامسونج تريد الاستيلاء على حصة هواوي

قالت ثلاثة مصادر مطلعة: إن شركة سامسونج قد تطلق هواتفها الذكية الرائدة من فئة Galaxy S قبل أكثر من شهر من المتوقع، وذلك في محاولة للاستحواذ على الحصة السوقية لشركة هواوي ودرء المنافسة من شركة آبل.

وتحدت شركة هواوي ذات مرة مكانة سامسونج في سوق الهواتف الذكية العالمية، لكن المنافس الصيني يعاني بسبب القيود الأمريكية التي تخنق إمداداتها من الرقاقات المستخدمة في الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات.

ويأمل مسؤولو صناعة الرقاقات في كوريا الجنوبية أن تؤدي رئاسة (جو بايدن) إلى تخفيف بعض هذه القيود، وذلك بالرغم من أنهم بعيدون عن اليقين لأنهم يتوقعون أيضًا أن تحافظ الإدارة الأمريكية القادمة على موقف متشدد تجاه الصين.

وقالت المصادر: إن سامسونج تستعد لإطلاق تشكيلة هواتفها الجديدة Galaxy S21 في أواخر شهر يناير من العام المقبل، حيث سبق لها أن أطلقت تشكيلة هواتفها الرائدة Galaxy S20 في أوائل شهر مارس من هذا العام.

وتراجعت مبيعات الشركة الكورية الجنوبية من تشكيلة هواتف Galaxy S20 5G بنسبة 59 في المئة في الولايات المتحدة في الربع الثاني مقارنة بأداء النموذج السابق في العام السابق، وفقًا لشركة الأبحاث Canalys.

وفي المقابل، زادت مبيعات شركة آبل من هاتفها الرائد iPhone 11 بنسبة 15 في المئة بالمقارنة مع مبيعات iPhone XR الأكثر مبيعًا في العام الماضي.

واستعادت سامسونج، التي فقدت مركزها الأول لصالح هواوي في الربع الثاني، التاج في الربع الثالث بفضل القيود الأمريكية المفروضة على هواوي.

وقال أحد الموردين الرئيسيين لرقاقات الهواتف الذكية: إن مخزونات هواوي من المتوقع أن تنفد في وقت مبكر من العام المقبل.

ومع ذلك، تواجه سامسونج منافسة شديدة من المنافسين الصينيين، مثل: Xiaomi و Oppo، الذين من المتوقع أن يستفيدوا من كفاح هواوي للاحتفاظ بحصتها في السوق.

وأطلقت شركة آبل سلسلة هواتف آيفون الجديدة في شهر أكتوبر، أي بعد نحو شهر من المعتاد، مما زاد من المنافسة.





