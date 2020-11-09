تطبيق ‏Your Phone‏ من مايكروسوفت يدعم تشغيل أكثر من تطبيق أندرويد معًا

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لتطبيقها Your Phone الذي يسمح للمستخدمين بتشغيل تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز 10.

ويعد تطبيق Your Phone طريقة مثالية للتحكم بجهاز أندرويد من جهاز الحاسوب. ومع التحديث الجديد، يمكن لمن يمتلك بعض هواتف (جالاكسي) Galaxy من سامسونج تشغيل تطبيقات متعددة حين استخدام التطبيق على أجهزة الحاسوب.

وفي البداية ، كان تطبيق Your Phone قادرًا على تشغيل تطبيق واحد فقط في كل مرة، ولكن يمكن الآن تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد من سطح المكتب.

وأعلنت مايكروسوفت عن التحديث في منشور على مدونتها، وأوضحت أنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة الجديدة شريطة امتلاك طُرز معينة من أجهزة جالاكسي ليتمكنوا من التحكم في أكثر من تطبيق على جهاز أندرويد من جهاز الحاسوب.

يُذكر أن هذه الميزة متاحة حاليًا على أجهزة سامسونج التي تعمل بنظام أندرويد 10، والتي لها تكامل مع ميزة Link to Windows، وهي: Galaxy Note 20 5G، و Galaxy Note20 Ultra 5G، و Galaxy Z Fold 2 5G، و Galaxy Z Flip، و Galaxy Z Flip 5G.

وتتوفر الميزة على أجهزة سامسونج التي تتكامل مع ميزة Link to Windows المسجلة في برنامج واجهة المستخدم OneUI 3.0 Beta من سامسونج، وتعمل بنظام أندرويد 11، وهي: Galaxy S20 5G، و Galaxy S20 Plus 5G، و Galaxy S20 Ultra 5G.

تجدر الإشارة إلى أنه هناك بعض القيود، ويشمل ذلك: المشكلات المتعلقة ببعض الألعاب التي تعمل باللمس. وسيحتاج الهاتف أيضًا إلى الاتصال بالشبكة نفسها لتوصيل تطبيقات متعددة وبثها إلى سطح المكتب.

وليس من الواضح عدد التطبيقات التي يمكن تشغيلها معًا باستخدام تطبيق Your Phone ، ولكن قد يكون الأمر مقيدًا بمقدار ذاكرة الوصول العشوائي (رام) التي يمتلكها الجهاز.





