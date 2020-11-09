أوبو تطلق نسخة محمد صلاح من هاتف ‏Reno4‎

عقدت شركة (أوبو) Oppo شراكة مع لاعب نادي ليفربول الإنجليزي (محمد صلاح)، الذي يُسوِّق للعديد من هواتف الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولشكر محمد صلاح على دعمه المخلص، أطلقت الشركة الصينية الآن نسخة مخصصة من هاتفها الذكي (رينو4) Reno4 في السوق المصري باسم Oppo Reno4 Mo Salah Edition.

ولا يختلف هاتف Oppo Reno4 Mo Salah Edition عن هاتف Reno4 الأصلي في أي شيء من المواصفات، ولكنه يمتاز في التصميم الخارجي المطلي باللون الرمادي الداكن والأحمر مع بضع اللمسات التصميمة المثيرة للاهتمام، ومن ذلك: توقيع لاعب كرة القدم المصري.

ويأتي ظهر الهاتف مع تدرج لوني من الحافة العليا إلى السفلى مع التركيز على ثلاثة ألوان، وهي: الأحمر، والرمادي، والأسود في إشارة إلى العلم المصري الذي يحتوي ثلاثة ألوان أيضًا، هي الأحمر، والأبيض، والأسود.

وسيُقدم الهاتف للمستخدمين مع موضوع حصري من واجهة المستخدم ColorOS 7.2 مع خلفية لمحمد لصلاح، بالإضافة إلى أيقونات حمراء، حتى أن تطبيق جهات الاتصال به وجه محمد صلاح.

ويمكن الحصول على هاتف Oppo Reno4 Mo Salah Edition من موقع أوبو في مصر مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت بسعر 6,590 جنيهًا مصريًا أو نحو 420 دولارًا أمريكيًا.

وكانت أوبو قد أعلنت عن هاتف Reno4 في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وهو يقدم شاشة من نوع OLED بقياس 6.43 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، مع نسبة أبعاد 20:9، ومعدل تحديث 90 هرتزًا، وحماية من زجاج جوريلا جلاس 6، ودعم تقنية +HDR10.

وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرتين الأماميتين اللتين تأتي الرئيسية منهما بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتأتي الثانوية منهما بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير العمق.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع تقنية التثبيت البصري وفتحة عدسة f/1.7، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، مع فتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 للتصوير الفائق العرض بزاوية 119 درجة.

ويحتوي Reno4 معالجًا ثماني النوى من نوع (كوالكوم سنابدراجون 765جي) الذي يُمكّنه من دعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي غير قابلة للتوسعة.

ويأتي الهاتف – الذي يعمل بواجهة المستخدم ColorOS 7.2، المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 – مع حساس بصمة تحت الشاشة، وبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة، تمتاز بأنها تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 65 واطًا، تشحن الهاتف – بحسب أوبو – بنسبة 100% في غضون 36 دقيقة.





