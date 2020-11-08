بدأت شركة (أوبو) Oppo بالتنافس في الأسواق الأوروبية بقوة خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بعد غياب هواوي عن هذه الأسواق بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وقد ساعد تركيزها على الأسواق العالمية في ازدهار علامتها التجارية في وقت قصير.

تشير التقارير إلى أن شركة (أوبو) شهدت نموًا كبيرًا خلال العامين الماضيين بسبب تركيزها على الأسواق الأوروبية، حيث زادت شحنات أوبو من الهواتف في أوروبا بنسبة 41% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشهدت الشركة أيضًا زيادة بنسبة 10% في المبيعات العالمية، وكل ذلك مع تأثيرات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) التي يعاني منها العالم كله.

تتميز هواتف أوبو بالأداء القوي حيث تعتمد على أحدث المعالجات في السوق، والتصميمات المميزة، والشاشات الكبيرة الحجم، بالإضافة إلى كل ذلك تركز أوبو بشكل خاص على الكاميرا وميزاتها في هواتفها، كما تتعاون مع جوجل لتوفير تحديثات نظام التشغيل أندرويد لهواتفها بسرعة كبيرة.

سنستعرض اليوم 5 من أفضل هواتف أوبو التي يمكنك شراؤها في عام 2020:

1- هاتف OPPO FIND X2 PRO:

يعتبر هاتف أوبو (FIND X2 PRO) من أفضل هواتف أندرويد التي صدرت خلال 2020 بفضل تصميمه الأنيق ومواصفاته الرائعة.

تاريخ الإصدار: يونيو 2020.

المعالج: معالج (Snapdragon 865) ثماني النوى بتردد 2.4 جيجاهرتز، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

الشاشة: من نوع (AMOLED) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 3168 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 513 بكسلًا في البوصة الواحدة، كما تدعم معدل تحديث حتى 120 هرتزًا، بالإضافة إلى تباين لوني يتخطى مليار لون.

سعة التخزين الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: عدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، والثانية: بدقة 48 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع 120 درجة وبفتحة عدسة f/2.2 ، والثالثة: عدسة مقربة (Periscope Telephoto) بدقة 13ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/3.0، وتدعم الجيل الثاني من التقريب الهجين حتى عشر مرات، وما يصل إلى 60x تقريب رقمي.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4260 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن الفائق السرعة (VOOC Flash Charge 2.0 ) بقدرة 65 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (ColorOS 7.1)، وهو مؤهل للحصول على الإصدار التجريبي العام من واجهة (ColorOS 11) التي تستند إلى الإصدار المستقر من نظام أندرويد 11.

اللون: الأسود والبرتقالي.

السعر: يبدأ من 999 دولارًا

2- هاتف OPPO RENO 4 Pro 5G:

تاريخ الإصدار: أغسطس 2020.

المعالج: معالج (Snapdragon 765G) ثماني النوى بتردد 2.4 جيجاهرتز، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G



الشاشة: من نوع (AMOLED) بمقاس 6.5 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 400 بكسل في البوصة الواحدة، كما تدعم معدل تحديث حتى 90 هرتزًا.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: عدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع 120 درجة وبفتحة عدسة f/2.2 ، والثالثة: عدسة (telephoto) بدقة 13 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.4.



الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن الفائق السرعة (VOOC Flash Charge 2.0) بقدرة 65 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (ColorOS 7.2)، وهو مؤهل للحصول على الإصدار التجريبي العام من واجهة (ColorOS 11) التي تستند إلى الإصدار المستقر من نظام أندرويد 11.

اللون: الأسود والأزرق.

السعر: 2799 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف OPPO Reno 4:

تاريخ الإصدار: أغسطس 2020.

المعالج: معالج (Snapdragon 720G) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (AMOLED) بمقاس 6.4 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 411 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: عدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع 120 درجة وبفتحة عدسة f/2.2 ، والثالثة: عدسة (macro) بدقة 2 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4015 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (ColorOS 7.1)، وهو مؤهل للحصول على الإصدار التجريبي العام من واجهة (ColorOS 11) التي تستند إلى الإصدار المستقر من نظام أندرويد 11.

اللون: الأسود والأزرق، والبنفسجي.

السعر: 1599 ريالًا سعوديًا.

4- هاتف Oppo Reno 3 Pro:

تاريخ الإصدار: مارس 2020.

المعالج: معالج (MediaTek Helio P95) ثماني النوى بتردد 2.2 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (AMOLED) بمقاس 6.4 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 400 بكسل في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: عدسة واسعة الزاوية بدقة 64 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع 120 درجة وبفتحة عدسة f/2.2 ، والثالثة: عدسة (telephoto) بدقة 13 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: ثنائية العدسات؛ الأولى: بدقة 44 ميجابكسل، والثانية: بدقة 2 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4025 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (ColorOS 7.1)، وهو مؤهل للحصول على الإصدار التجريبي العام من واجهة (ColorOS 11) التي تستند إلى الإصدار المستقر من نظام أندرويد 11.

اللون: الأسود، والأزرق.

الخصم: 12%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 1999 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 12% أي بسعر 1759 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- هاتف Oppo A92:

تاريخ الإصدار: مايو 2020.

المعالج: معالج (Snapdragon 665) ثماني النوى بتردد 2 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (IPS LCD) بمقاس 6.5 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 400 بكسل في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 12 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: عدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع 120 درجة وبفتحة عدسة f/2.2 ، والثالثة: عدسة بدقة 13 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 16 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 5000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (ColorOS 7.1).

الألوان: الأسود، والأبيض، والأرجواني.

السعر: 1075 ريالًا سعوديًا.





