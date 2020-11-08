هل يمكنك استخدام وحدة تحكم PS4 مع جهاز PlayStation 5؟

يعد معرفة عدد الملحقات التي ستتوافق مع منصة الألعاب القادمة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها مستخدمي الطرز السابقة لأجهزة بلاي ستيشن، وأحد أكبر الأسئلة التي تراود مالكي منصة الألعاب PlayStation 4 هو مدى توافق وحدة التحكم الخاصة بها مع منصة الألعاب القادمة.

أكدت شركة سوني أن منصة الألعاب PlayStation 5 ستدعم وحدات التحكم المتوافقة مع PlayStation 4، ولكن فقط للعب ألعاب PS4 وهذا يعني أنه لا يمكنك لعب ألعاب PS5 باستخدام وحدة تحكم منصة PS4.



مع العلم أن منصة PlayStation 5 متوافقة مع معظم الإصدارات السابقة من ألعاب PS4 وهذا يعني أنه إذا كان لديك طراز PS5 القياسي مع محرك أقراص، فيمكنك إدخال أقراص PS4 لتشغيل هذه الألعاب، وفي منصة PS5 الرقمية يمكنك تنزيل ألعاب PS4 الرقمية الخاصة بك إلى منصة الألعاب الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، هذه ليست الطريقة الوحيدة للعب ألعاب PS4 في منصة PS5 حيث سيتمكن مشتركو خدمة PlayStation Plus من تنزيل مجموعة مختارة من ألعاب PS4 التي يمكن لعبها في المنصة الجديدة دون أي تكلفة إضافية.

ما هي ملحقات PS4 الأخرى التي ستعمل مع PS5؟

ليست فقط وحدة التحكم DualShock 4 الرسمية هي التي ستعمل مع منصة PlayStation 5 حيث جاء في منشور بمدونة PlayStation أيضًا أن ملحقات PS4 التالية ستعمل مع PS5:

(وحدات التحكم في لوحة الألعاب) gamepad controllers المرخصة رسميًا.

الأجهزة الطرفية المتخصصة، مثل: عجلات السباق المرخصة رسميًا، و arcade sticks، و flight sticks.

سماعات الرأس اللاسلكية الرسمية من PlayStation Platinum وGold ، بالإضافة إلى أي سماعة رأس خارجية تستخدم منفذ USB أو مقبس صوت.

وحدة التحكم PS Move و PS VR الخاصة بألعاب الواقع الافتراضي.

ستعمل كاميرا PlayStation (لجهاز PS4) مع محول يتم توفيره مجانًا.

كيف تختلف عناصر وحدة التحكم DualSense؟

بينما تستخدم وحدات التحكم لمنصات Xbox Series X و Series S من مايكروسوفت تصميمًا شبه متطابق مع لوحة ألعاب Xbox One، قامت سوني بتغيير تصميم وحدة التحكم قليلاً لمنصة الألعاب PlayStation 5 حيث تستخدم وحدة التحكم اللاسلكية DualSense شكلًا مشابهًا للطراز DualShock 4 وله عناصر التحكم نفسها، ولكن لديه أيضًا بعض الإضافات الجديدة، وأكبر ثلاث تغييرات في وحدة التحكم DualSense هي:

المشغلات التكيفية: بالنسبة لألعاب منصة PlayStation 5؛ يمكن للمطورين تغيير مقدار الضغط الذي تحتاجه لتطبيقه على المشغلات (أزرار L2 و R2) لتنشيطها في بعض المواقف.

ردود الفعل اللمسية: بدلاً من الوظيفة الأساسية التي تهز ببساطة وحدة التحكم، فإن ردود الفعل اللمسية هي طريقة أكثر دقة للاندماج عند اللعب، فهي تسمح لوحدة التحكم بالاهتزاز في أماكن محددة وبكثافة معينة.

ميكروفون مدمج: تشتمل وحدة التحكم اللاسلكية DualSense على ميكروفون مدمج، نتيجة لذلك لا تحتاج إلى سماعة رأس للتواصل مع اللاعبين الآخرين.

ملاحظة: يمكننا أن نفترض أن وحدة التحكم اللاسلكية DualSense ستعمل مع ألعاب PS4 التي يتم لعبها في منصة الألعاب PlayStation 5 ومع ذلك، فمن المحتمل ألا تعمل الميزات الخاصة بوحدة التحكم الجديدة عند لعب ألعاب PS4.

الجدير بالذكر أن شركة سوني تستعد لطرح منصة الألعاب PlayStation 5 الجديدة للبيع في 12 نوفمبر في الولايات المتحدة واليابان وكندا والمكسيك وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفي 19 نوفمبر في باقي أنحاء العالم.





