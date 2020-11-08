نيتفليكس تختبر القناة الخطية Netflix Direct في فرنسا

تختبر منصة نيتفليكس قناة محتوى خطي مبرمجة في فرنسا، بحيث تتاح القناة، المسماة Netflix Direct، لمشتركي بث نيتفليكس فقط، وتوفر محتوى من مكتبة البث الحالية بتنسيق خطي، مثل الكثير من محطات التلفاز والكابل.

وتبث القناة الخطية الأفلام والمسلسلات الفرنسية والدولية والأمريكية المتوفرة عبر خدمة البث المباشر.

ولا يمكن الوصول إلى القناة إلا عبر متصفح الويب الخاص بالخدمة، وذلك على عكس خدمة البث الخاصة بها المتواجدة في أجهزة الاستقبال الرقمية بفضل صفقات التوزيع مع مجموعات الاتصالات الفرنسية.

وتمثل هذه المبادرة أول دخول لمنصة نيتفليكس إلى مجال البرمجة المجدولة في الوقت الفعلي.

واختبرت الخدمة سابقًا خيار Shuffle Play، الذي لم يكن في الوقت الفعلي، لكنه عرض البرمجة الموصى بها لعينة من المستخدمين الدوليين.

ويتمثل الاختلاف هذه المرة في أن الاختبار يتم تحديده لبلد واحد، بدلاً من عينة من المستخدمين.

وقالت نيتفليكس: إنها اختارت فرنسا لاختبار قناتها الخطية الأولى بسبب استهلاك التلفاز التقليدي في فرنسا.

وأضافت: لا تزال مشاهدة التلفاز بشكل تقليدي تحظى بشعبية كبيرة في فرنسا بالنسبة للأشخاص الذين يريدون فقط تجربة الاسترخاء حيث لا يتعين عليهم اختيار العروض.

وقالت نيتفليكس: نحن نجرب ميزة جديدة لأعضائنا في فرنسا – تسمى Netflix Direct – بحيث قد لا تكون في مزاج لاتخاذ القرار، أو أنك جديد، أو تريد أن تفاجأ بشيء ما جديد ومختلف.

وارتفعت اشتراكات نيتفليكس في جميع أنحاء العالم بالتزامن مع الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، وأضافت في الربعين الأولين من عام 2020 نحو 26 مليون مشترك جديد – ما يقرب من العدد الذي أضافته طوال عام 2019.

وتختبر الخدمة القناة لمعرفة هل تسمح لها بالاحتفاظ بالمشتركين الذين قد يشعرون بالإرهاق بعد مشاهدة العناوين الموصى بها لهم من خلال الخوارزمية.

وقد تجذب هذه القناة الجديدة أيضًا كبار السن الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من الأسر في فرنسا.

وتم إطلاق القناة التجريبية في 5 نوفمبر، وستكون متاحة على نطاق أوسع في فرنسا في أوائل شهر ديسمبر.

وافتتحت شركة البث المباشر مكتبًا في فرنسا في شهر يناير وتعهدت بزيادة استثماراتها في المحتوى الفرنسي، ولديها نحو 9 ملايين مشترك في فرنسا.





