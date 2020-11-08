قادة وادي السيليكون يحتفلون بفوز بايدن

يحتفل الرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا وقادة وادي السيليكون بفوز (جو بايدن) Joe Biden ونائبته (كامالا هاريس) Kamala Harris.

وهنأ قادة وادي السيليكون الرئيس المنتخب ونائبته بعد فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم أمس السبت.

وأرسلوا رسالة مفادها أنهم يرون أن هذا السباق قد انتهى، بغض النظر عما قد يقوله (دونالد ترامب).

وستتم مراقبة علاقة بايدن بصناعة التكنولوجيا عن كثب – ويمكن أن تتوتر علاقته مع شركات التكنولوجيا الكبرى إذا قامت إدارته بفرض سياسات سيئة.

واحتفل الرئيس التنفيذي لشركة أمازون وأغنى شخص في العالم (جيف بيزوس) Jeff Bezos بفوز بايدن وهاريس عبر إنستاجرام، حيث كانت علاقة بيزوس متوترة مع الرئيس (دونالد ترامب) طوال فترة رئاسته.

واستهدف ترامب بيزوس مرارًا وتكرارًا بسبب ملكيته لصحيفة الواشنطن بوست، وسجل ضرائب أمازون وعلاقته بخدمة البريد.

وقال مؤسس شركة مايكروسوفت وثاني أغنى شخص في العالم (بيل جيتس) Bill Gates، الذي كان منتقدًا صريحًا لاستجابة ترامب لفيروس كورونا: إنه يتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة والقادة من كلا الجانبين في الكونجرس للسيطرة على الوباء المتزايد.

وكتب رئيس شركة مايكروسوفت، (براد سميث) Brad Smith، تدوينة يهنئ فيها بايدن وهاريس.

وهنأت زوجة الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (بريسيلا تشان) Priscilla Chan هاريس على فوزها التاريخي، مما يجعلها أول امرأة سوداء وأول شخص من أصل أمريكي جنوب آسيوي يتم انتخابه لمنصب نائب الرئيس.

كما هنأت مديرة العمليات في فيسبوك (شيريل ساندبرج) Sheryl Sandberg هاريس على فوزها، وقالت: نعلم الآن أن جو بايدن سيكون رئيسنا القادم – ولأول مرة منذ 231 عامًا، ستكون نائبة رئيسنا القادمة امرأة أمريكية من أصل أسود وجنوب آسيوي وهي ابنة مهاجرين.

كما احتفلت (لورين باول جوبز) Laurene Powell Jobs، مؤسسة منظمة Emerson Collective وأرملة مؤسس شركة آبل (ستيف جوبز) Steve Jobs، بفوز بايدن وهاريس في تغريدة.

وكتب (تشاك روبينز) Chuck Robbins، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، في تغريدة أن الشركة تتماشى مع اعتقاد بايدن وهاريس بأنه يجب علينا بناء مستقبل أكثر شمولاً للجميع.

واحتفل الرئيس التنفيذي لشركة Box، (آرون ليفي) Aaron Levie، بفوز بايدن وهاريس في سلسلة من التغريدات، وأضاف ليفي أن فوزهم سيكون عظيمًا للقدرة التنافسية الأمريكية.

وقال ليفي: تحتاج الشركات إلى استقرار السوق، والعلاقات التجارية العالمية التي لا تتغير لمجرد نزوة، والموهبة من كل مكان، والتخطيط بعيد المدى، وعدم وجود مشتتات مستمرة.

وقال (ستيف كيس) Steve Case، الرئيس التنفيذي لشركة Revolution والمؤسس المشارك لشركة AOL: إنه مسرور لانتخاب بايدن ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة.





