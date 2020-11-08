سيارات الأجرة الجوية قادمة إلى أورلاندو في عام 2025

قد تملأ سيارات الأجرة الجوية سماء أورلاندو بولاية فلوريدا قريبًا، حيث تسعى شركة طيران ألمانية للحصول على حوافز ضريبية من المدينة لبناء مركز نقل تبلغ مساحته 56000 قدم مربع مع منطقة إقلاع وهبوط.

وتخطط شركة Lilium GmbH لإحضار مركباتها الطائرة المكونة من خمسة ركاب إلى مجتمع (بحيرة نونا) Lake Nona، الذي سيكون نقطة انطلاق لبناء شبكة نقل ضخمة في جميع أنحاء البلاد.

ويوفر المرفق، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 25 مليون دولار، أيضًا 143 وظيفة جديدة في عام 2025، وهو التاريخ المحدد للتشغيل.

وتقلع الطائرة الجوية بشكل عمودي، وتعمل بواسطة 36 محركًا كهربائيًا بالكامل، ويقال: إنها أهدأ من طائرة هليكوبتر عند الإقلاع بست إلى سبع مرات.

وتجري Lilium GmbH محادثات مع مسؤولي المدينة بشأن الحوافز الضريبية لبناء مركز النقل الضخم، الذي تخطط لفتحه في غضون خمس سنوات.

وبالنظر إلى أن المشروع سيوفر 143 وظيفة ذات رواتب عالية في المنطقة، فإن الشركة الألمانية تطلب خصمًا ضريبيًا يصل إلى 831250 دولار على مدى تسع سنوات، وذلك وفقًا لتقارير مجلة أورلاندو للأعمال.

وتشير Lilium GmbH إلى أن الموظفين العاملين في المركز سيحصلون على متوسط ​​راتب سنوي قدره 66451 دولار، وهو أعلى من متوسط ​​الراتب السنوي للمنطقة الحضرية البالغ 46140 دولار.

ووفقًا للمدينة، يمكن للمنشأة أن تدر 1.7 مليون دولار للاقتصاد في فترة 10 سنوات.

وقال (كريس كاسترو) Chris Castro، مدير الاستدامة والمرونة في أورلاندو: هذا التطور الذي ننتقل إليه هو طريقة أكثر ارتباطًا بالنسبة لنا للنظر في قيادة الذكاء داخل مدينتنا وكفاءة القيادة وجودة الحياة.

وابتكرت Lilium GmbH سيارات الأجرة الجوية لأول مرة في عام 2013، لكن تم الكشف عنها رسميًا عبر مركبة طيران عاملة في عام 2019.

وتتميز المركبة بجناحين مثبتين وجناح رئيسي واحد في الخلف، مع جناح “الكنارد” في المقدمة، ولتمكين الطائرة من التحرك عموديًا وأفقيًا، استخدم الفريق مفهومًا يسمى Thrust vectoring، وهو طريقة شائعة للصواريخ الفضائية والطائرات المقاتلة.

وقالت Lilium GmbH: لا يمكنك في الفضاء الاعتماد على الجنيحات لتوجيه الطائرة، ويمكنك بدلاً من ذلك تغيير الاتجاه عن طريق تكييف زاوية الدفع التي تولدها.

ويشير فريق الشركة إلى أن سيارات الأجرة الجوية قادرة على تغيير سرعة الدوران (عدد الدورات في الدقيقة) وزاوية المحركات الثلاث لتصل إلى مسار دقيق.

ووفقًا للشركة، فإن مركبتها قادرة على السفر لمسافة 186 ميل بشحنة واحدة، لكن شبكة النقل في أورلاندو ستنقل الركاب في رحلات لا يزيد مداها عن 12 ميل.





