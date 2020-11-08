جوجل تطلق تطبيقًا يقفل الهواتف إن تأخر دفع أقساطها

نشرت شركة جوجل في وقت سابق من العام الحالي تطبيقًا جديدًا باسم (مُتحكِّم قفل الأجهزة) Device Lock Controller على متجر التطبيقات (بلاي ستور) Play Store.

ويأتي التطبيق الجديد من عملاقة التقنية الأمريكية ليُمكِّن مقدمي الرصيد الائتماني من تقليص وظائف الهاتف الذي يجري تمويله في حالة عدم سداد المدفوعات.

وكانت شركة جوجل قد أطلقت تطبيق Device Lock Controller في 15 حزيران/ يونيو الماضي، وقد حصل على آخر تحديث في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووفقًا لوصف التطبيق في متجر التطبيقات، فإن Device Lock Controller ” يتيح لمقدمي الائتمان إمكانية إدارة الجهاز. ويمكن لمزودك تقييد الوصول إلى جهازك عن بُعد إذا لم تسدد الدفعات. وإذا كان جهازك مقيدًا، فستظل الوظائف الأساسية، مثل: مكالمات الطوارئ، والوصول إلى الإعدادات، متاحة”.

وبعد أن أصبحت الهواتف الذكية الرائدة أغلى سعرًا لدرجة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، لذا فإن العديد من مصنعي الهواتف وشركات الاتصالات تقدم برامج دفع لمنح المستهلكين خيار دفع جزء بسيط من السعر كل شهر على مدار 24 شهرًا، أو أكثر.

ولكن ماذا لو لم يتمكن المستخدم في بعض الأحيان من سداد الدفعة لبضعة أشهر، فإن شركة، مثل فرع سامسونج في الهند، يقوم بتقييد وظائف الجهاز استنادًا إلى فترة التأخر في السداد.

ويبدو أن تطبيق جوجل الجديد يريد أن يسهل على البنوك أو مقدمي الائتمان الآخرين تنفيذ الطريقة الأخيرة لتحصيل الديون. ولكن ليس من الواضح إن كان التطبيق سيأتي مثبتًا سابقًا أو سيطلب تجار التجزئة من العملاء تثبيته وإعداده يدويًا كجزء من خطة الدفع.

وتشرح الشاشة الخاصة بالتطبيق كيف يمكن لـ “الموفر” أيضًا “تنزيل تطبيق الدائن وتثبيته”، و “تعطيل ميزات تصحيح الأخطاء وإدارة المستخدم” التي يُفترض أنها يمكن استخدامها للتحايل على هذه الإجراءات.

وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين الاتصال بأرقام الطوارئ، مع الاحتفاظ بالقدرة على تلقي “المكالمات الواردة وبعض الصادرة”. ويمكن أيضًا الوصول إلى تطبيق الإعدادات الكامل في أي وقت، وكذلك النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات.





