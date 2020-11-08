الصين تطلق أول قمر صناعي 6G في العالم

أطلقت الصين بنجاح ما وصف بأنه أول قمر صناعي في العالم لاختبار اتصالات الجيل السادس 6G.

ودخل القمر الصناعي المدار مع 12 قمرًا صناعيًا آخر من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي.

وقالت تقارير إعلامية: إن القمر الصناعي 6G كان من بين ثلاثة أقمار صناعية صينية أطلقت بنجاح في المدار، إلى جانب 10 أقمار صناعية تجارية للاستشعار عن بُعد طورتها شركة (ساتيلوجيك) Satellogic الأرجنتينية.

وسمي القمر الصناعي على اسم جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين، وقد تم تطويره بشكل مشترك بين Chengdu Guoxing Aerospace Technology و UESTC و Beijing MinoSpace Technology.

ولا تزال صناعة الاتصالات على بعد عدة سنوات من الموافقة على مواصفات 6G، لذلك ليس من المؤكد بعد أن التكنولوجيا التي يتم تجربتها ستجد طريقها إلى المعيار النهائي.

وينطوي القمر الصناعي على استخدام موجات تيراهيرتز العالية التردد لتحقيق سرعات نقل بيانات أسرع عدة مرات من التي من المحتمل أن تكون شبكات 5G قادرة عليها.

ويتم استخدام القمر الصناعي للتحقق من أداء تقنية 6G في الفضاء، حيث يتم توسيع نطاق التردد 6G من تردد موجة 5G الميليمترية إلى تردد التيراهيرتز.

ويحمل القمر الصناعي أيضًا التكنولوجيا التي سيتم استخدامها لرصد كوارث المحاصيل والوقاية من حرائق الغابات.

وقال (شو يانغ شنغ) Xu Yangsheng، الأكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة: إن القمر الصناعي هو أول اختبار تقني لتطبيق تردد تيراهيرتز للاتصالات في الفضاء.

ومن المتوقع أن تكون هذه التكنولوجيا أسرع بنحو 100 مرة من 5G، مما يتيح نقلًا بلا خسارة في الفضاء لتحقيق اتصالات بعيدة المدى مع خرج طاقة أصغر.

ووفقًا لجامعة Oulu الفنلندية، لا تزال تقنية 6G في مهدها ويجب أن تتغلب على العديد من العقبات التقنية في البحث الأساسي وتصميم الأجهزة وتأثيرها البيئي قبل أن تصبح التكنولوجيا متاحة تجاريًا.

وقال (لو تشوان) Lu Chuan، رئيس معهد UESTC لتكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية: إن هذه التكنولوجيا تسمح باستخدام التيراهيرتز على نطاق واسع في الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وأشار تشوان إلى أن القمر الصناعي يحمل نظامًا للاستشعار البصري عن بُعد لرصد الكوارث وحرائق الغابات وموارد الغابات ومراقبة المياه والفيضانات الجبلية بالإضافة إلى توفير صور وبيانات وافرة من الأقمار الصناعية.





