كيف يمكنك إنشاء أداة للعد التنازلي في آيفون لمتابعة الأحداث المهمة؟

في بعض الأحيان ربما ترغب في إنشاء أداة للعد التنازلي ووضعها في الشاشة الرئيسية في هاتف آيفون الخاص بك، لمتابعة الأحداث المهمة مثل: متابعة أحداث العمل القادمة، أو الاجتماعات المهمة التي ستعقد خلال الفترة القادمة، أو معرفة عدد الأيام المتبقية لحدث عائلي مهم، وغير ذلك الكثير.



الجدير بالذكر أن نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 يأتي مع أداة للعد التنازلي مدمجة ولكنها غير قابلة للتخصيص، لذا يمكنك استخدام أحد التطبيقات التي توفر لك المزيد من خيارات التخصيص، مثل: تطبيق Countdown Widget Maker.

فيما يلي سنتعرف على كيفية إنشاء أداة للعد التنازلي في آيفون لمتابعة الأحداث المهمة:



كيف يعمل تطبيق Countdown Widget Maker:

يضم تطبيق Countdown Widget Maker العديد من الأدوات والخيارات التي تتيح لك تخصيص أداة العد التنازلي الخاصة بك، من خلال العديد من الخيارات، مثل: تغيير ألوان الخلفية، واستخدم الصور من مكتبة الصور في هاتفك أو من معرض الصور المُعد سابقًا، واختيار خط معين ليناسب نمط محدد.

ومع أن معظم الميزات يجب عليك شراءها داخل التطبيق، إلا أنه يمكنك إنشاء اثنين من أدوات العد التنازلي الأساسية بشكل مجاني تمامًا، وهو أكثر من كافي لإنشاء أداة عد تنازلي ووضعها في شاشة هاتفك الرئيسية لتذكير بأحداثك القادمة.

وبشكل افتراضي، كل ما عليك فعله، هو فتح التطبيق ثم إضافة اسم واختيار وقت، إذا كنت تريد مظهر مختلف مع العديد التخصيصات الإضافية، فيجب عليك إجراء عملية شراء داخل التطبيق، مما يتيح لك تغيير الألوان ونوع الخط الذي تريده.

بمجرد الانتهاء من ضبط أداة العد التنازلي، سيقوم التطبيق بحفظ العمليات التي أجريتها بشكل تلقائي، ثم قم بإغلاق التطبيق والعودة للشاشة الرئيسية لهاتف آيفون والضغط مطولًا على أي مساحة فارغة في الشاشة ثم إضافة الأداة كما تفعل عادةً.

يتيح لك نظام التشغيل iOS 14 الآن أيضًا حذف التطبيقات من الهاتف بسهولة، وذلك من خلال الضغط مطولًا على أيقونة التطبيق حتى تظهر لك القائمة المنبثقة، واعتمادًا على التطبيق، قد تحتوي القائمة على إجراءات أخرى يمكنك اتخاذها، مثل: تطبيق البريد سيكون له اختصار لإنشاء بريد إلكتروني جديد في القائمة نفسها، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتطبيق ومن ضمنها خيار (إزالة التطبيق).

بمجرد الضغط على خيار (إزالة التطبيق) Remove App في القائمة المنبثقة التي تظهر لك، سيؤدي ذلك إلى ظهور مربع حوار يحتوي على خيارين:

(حذف التطبيق) Delete App: الذي سيؤدي إلى حذف جميع بيانات التطبيق من هاتفك بشكل نهائي، وتحرير مساحة تخزينية قد تحتاج إليها.

(النقل إلى مكتبة التطبيقات) Move To App Library: سيؤدي هذا الخيار إلى إزالة رمز التطبيق من شاشة الهاتف الرئيسية فقط، حيث سيظل التطبيق مثبتًا ويمكنك الوصول إليه في أي وقت عن طريق التمرير من اليمين إلى اليسار على الشاشة الرئيسية حتى تصل إلى مكتبة التطبيقات.





